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Yaşam

Ankara'daki Filistinli çocuklar, Çocuk Tiyatroları Şenliği'ne katıldı

Gazze'den tedavi için Ankara'ya getirilen çocuklar, Ankara Çocuk Tiyatroları Şenliği kapsamında sahnelenen "Küsme Barış Çocuk" isimli oyunu izledi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
Ankara'daki Filistinli çocuklar, Çocuk Tiyatroları Şenliği'ne katıldı Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

Mini Sahne Sanat Merkezince düzenlenen ve yarın da devam edecek şenlik kapsamında ilk perde, Gazze'den Ankara'ya tedavi amacıyla getirilen çocuklar için açıldı.

Batı Gösteri Merkezi'nde sahnelenen "Küsme Barış Çocuk" isimli tiyatro oyununu izleyen çocuklar, aileleriyle keyifli vakit geçirdi.

"Gazze'nin Çocukları da Gülsün" temasıyla sahnelenen oyunda, barış ve kardeşlik çağrısı yapıldı.

Organizasyon sorumlusu Erbay Kücet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'in Ankara Büyükelçiliğinin desteğiyle gerçekleştirdikleri organizasyonda, çocuklar için özellikle barış temalı bir oyunu sahnelemek istediklerini söyledi.

Organizasyon paydaşlarından Psikolojik İlk Yardım ve Sağlıklı Yaşam (PİSA) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı psikolog Kezban Yavuz da Gazzeli çocuklara unuttukları çocukluklarını hatırlatmak, onlara tatil sürecinde keyifli vakit geçirtmek istediklerini dile getirdi.

Çocuklar için sosyalleşmenin önemini vurgulayan Yavuz, "Çocukların tiyatrolarla, sosyal beceri etkinlikleriyle, oyunlarla gelişmesi lazım. Ama maalesef savaş gibi yıkıcı durumlar bunu engelliyor. Çocuklar ikinci plana itiliyor. Onların çocukluğunu hissetmeleri, bununla başa çıkabilmeleri için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Oyunu yazan ve yöneten, İstanbul Çağdaş Sahne Genel Sanat Yönetmeni Turgut Uğur Apaydın ise "Dünyada bir tane mutsuz çocuk varsa, tüm insanlar mutsuzdur. Onun için hiçbir çocuk ağlamasın, her çocuk hep gülsün. Oyunun dili çocuklara barışı anlatmaktı, savaşın kötü bir şey olduğunu anlatmaktı." dedi.

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