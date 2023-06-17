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Yaşam

Amerikalı Elizabeth katıldığı kurslarda Türk kültürünü öğreniyor

Ordu'da yaşayan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı Elizabeth Leonard, Türk kültürünü öğrenmek için çeşitli kurslara katılıp el becerilerini geliştiriyor.

Hayati Akçay  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
Amerikalı Elizabeth katıldığı kurslarda Türk kültürünü öğreniyor Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Kente 9 yıl önce yerleşen 3 çocuk annesi 46 yaşındaki Elizabeth Leonard, özel bir okulda 5 yıl İngilizce öğretmenliği yaptı.

Buradaki görevinden ayrılan Leonard, komşularının tavsiyesiyle el becerilerini geliştirmek amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursu'na (ORMEK) başvurdu.

Türkçe konuşmayı öğrenen Leonard, bir süre önce ORMEK'in "açık alevde cam şekillendirme", "geleneksel Türk mutfağı" ile "kadın giysileri dikimi" kurslarına kayıt yaptırdı.

Haftanın belli günlerinde kurslara devam eden Leonard, usta öğreticilerin yardımıyla Türk kültürünün inceliklerini öğreniyor.

Elizabeth Leonard, kursları tamamlamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almayı hak kazanacak.

"Karadeniz muhteşem bir yer"

Elizabeth Leonard, AA muhabirine, 2007'de Türkiye'yi çok sevdikleri için ailesi ile İstanbul'a taşındıklarını söyledi.

Karadeniz gezisi sırasında ziyaret ettikleri Ordu'yu çok beğenerek 9 yıl önce buraya yerleştiklerini ifade eden Leonard, Ordu'da çok mutlu olduklarını aktardı.

Leonard, Karadeniz'in muhteşem bir yer olduğunun altını çizerek, "Buranın denizi, yaylaları var. Bize göre çok güzel bir yer. Artık burada yaşayacağız. Ordu'ya tamamen yerleştik." dedi.

Yeni hobilerinin olmasını istediği için kurslara katıldığını dile getiren Leonard, "Özellikle cam sanatına yönelik çok büyük hayalim vardı. Kurs açılır açılmaz başvurumu yaptım. Kursa severek katılıyorum, çok keyif alıyorum." diye konuştu.

Kursta eğitmenlerin istediği her şeyi öğrettiklerini anlatan Leonard, kolye, bileklik ve süs eşyaları yaparak kendisini bu alanda geliştirdiğini belirtti.

Yufka açıp, yaprak sarma yapıyor

Leonard, Türkiye'ye geldikten sonra Türk mutfağını öğrenmeyi çok istediğini, kursun da bunun için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Geleneksel Türk mutfağı kursunda yufka açtığını, yaprak sarması ve su böreği yapmayı öğrendiğini vurgulayan Leonard, "Kursta öğrendiklerimi evde yapmaya çalışıyorum. Türk yemekleri çok güzel oluyor. Severek tüketiyoruz." şeklinde konuştu.

Kurs eğitmenlerden Dilara Akgül de Elizabeth Leonard'ın ORMEK'in ilk yabancı kursiyeri olduğuna işaret ederek, "Kendisine elimizden geldiğinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elizabeth çok gayretli ve becerikli bir kursiyerimiz. Her şeyi kolay anlayabiliyor." dedi.

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