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Yaşam

Amanosların 1600 rakımlı Huzurlu Yaylası fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Amanosların bitki ve hayvan çeşitliliği bakımından en zengin alanı Huzurlu Yaylası, yeşilin her tonunu barındırdığı doğal güzellikleriyle fotoğraf severlerin ilgisini çekiyor.

Adsız Günebakan, Zekeriye Şimşek  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Amanosların 1600 rakımlı Huzurlu Yaylası fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği üyelerinden oluşan yaklaşık 20 kişilik ekip, doğal güzellikleriyle dikkati çeken Huzurlu Yaylası'na gezi düzenledi.

Fotoğraf tutkunları, Amanosların yaklaşık 1600 rakımlı, bitki ve hayvan çeşitliliği yönünden en zengin alanlarından olan yaylayı fotoğrafladı.

GAFSAD Başkanı Yakup Yener, AA muhabirine, bölgenin güvenli hale gelmesiyle sezonun ilk gezisini buraya düzenlediklerini söyledi.

Bitki çeşitliliği ve doğasıyla bilinen yaylanın fotoğraf açısından çok zengin olduğunu ifade eden Yener, şunları kaydetti:

"GAFSAD'da sürekli gösteriler düzenliyoruz ama bu gösterilerin düzenlenmesi adına fotoğraf da çekmek gerekiyor. Yeni kursiyerlerimiz vardı, hem onlara da fotoğraf gezisi düzenleyelim istedik hem de şehrimizin bu güzel bölgesini fotoğraflamak istedik. Burası Gaziantep için önemli bir bölge ve en yüksek yerlerinden birisi, farklı bitkiler, kuşlar bulunuyor. Alçak rakımlarda göremediğimiz kuşları görebilmek mümkün. Tabii doğa güzelliği ayrı bir ortam. Buradan güzel fotoğraflar çıkarttık. Daha sonra bu fotoğraflarla bir sunum yapmayı planlıyoruz. Bizim için güzel bir gezi oldu."

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