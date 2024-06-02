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Yaşam

Alaşehir'de kiraz yeme yarışması yapıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kiraz yeme yarışmasında 10 dakikada 2 kilo 450 gram kiraz yiyen yarışmacı birinci oldu.

Özden Doğan  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
Alaşehir'de kiraz yeme yarışması yapıldı

Manisa

Kiraz üretiminde önde gelen mahallelerden Uluderbent'te, kiraz festivali kapsamında yapılan etkinliğe 20 yarışmacı katıldı.

Yarışmada, 10 dakikada en çok kiraz yiyen Adem Gökçen birinci, kardeşi Dursun Gökçen ikinci, Serkan Kıyak üçüncü oldu.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Uluderbent'in kirazıyla meşhur bir bölge olduğunu belirterek, "Biz de festival yaparak hem Uluderbent'in kültürel değerlerini, hem de yöresel ürünlerini tanıtmayı hedefliyoruz. Birincimiz 2 kilogram 450 gram kirazı on dakikada yiyerek birinciliği hak etti." dedi.

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