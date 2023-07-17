Dolar
26.34
Euro
29.59
Altın
1,954.22
ETH/USDT
1,912.70
BTC/USDT
30,228.00
BIST 100
6,600.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale’de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’de açıklamalarda bulunuyor.
logo
Yaşam

Alanya'da tespit edilen 300 caretta caretta yuvası koruma altında

Antalya'nın Alanya ilçesi plajlarında belirlenen 300'ün üzerinde caretta caretta yuvası koruma altına alındı.

Mustafa Kurt  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Alanya'da tespit edilen 300 caretta caretta yuvası koruma altında Fotoğraf: Mustafa Kurt/AA

Antalya

Alanya sahillerinde bu yıl tespit edilen 300'ün üzerinde caretta caretta yuvası, bölgede çalışma yürüten Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED), turizmciler ve gönüllülerce, uyarıcı tabelalar asılarak ve kafesler kurularak korunuyor.

Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada bu yıl Alanya bölgesinde çok fazla kaplumbağa yumurtlama alanın olduğunu söyledi.

Tespit ettikleri yuvaları koruma altına alarak takip sürecini başlattıklarını anlatan Kayhan, "Biz 300'ün üzerinde yuvayı koruma altına aldık. Ama bilmediğimiz alanlar da var. Bu sayılarla da Alanya sahillerinde binin üzerinde yuva olduğunu düşünüyoruz. Şu anda ise 3 yuvamızdan yavruların çıktığını tespit ettik." dedi.

Kayhan, bazen ihbar aldıktan sonra gittikleri bölgede yuva bulmadıklarını dile getirerek, bunun turistlere zarar vereceğini veya şezlongların kurulamayacağını düşünerek yok edilebildiğini belirtti. Ancak bunun zarar değil faydasının olduğunun altını çizen Kayhan, "Turistler bu yuvalara daha çok ilgi gösteriyor. Bir carette caretta yuvası gören turist, daha çok aynı yere gelmek ve kalmak istiyor. Hatta bu yüzden 5 yıl boyunca aynı otele gelen turistler var." diye konuştu.

Kayhan, caretta carettaların çıktıkları yere, erişkin olduktan sonra yumurtlamak için yıllar geçse de geldiğini belirtti.

Bunun için de caretta carettaların denize elle konulmaması gerektiğini dile getiren Kayhan, şöyle konuştu:

"Yavrular yuvadan çıkarken elle veya kovalarla denize götürülmemeli. Yumurtadan çıkarken veya yumurtlarken gördüğümüz bu kaplumbağaları kamera veya telefon flaşları açarak çekmemeliyiz. Ters yöne gittiğinde bile elimizle değil kumlardan yol açarak denize ulaşmalarını sağlamamız gerekiyor. Kendiliğinden denize ulaşmaları sağlanırsa erişkin oldukları dönemde tekrar doğdukları yere geri dönüyorlar."

Kayhan, bu canlılar için bir diğer tehlikenin de yumurtlama döneminde kedi, köpek sansar gibi canlıların olduğunu anlatarak, kontrol altına alınmadığında yuvaların kazılıp yumurtaların yenilebildiğini sözlerine ekledi.

İlçedeki bir otelin çevre sorumlusu Aslıhan Güncel ise bu yıl otel önündeki plajda 20 yuva tespit ettiklerini belirterek, "Yumurta bırakmadan gidenler de oldu. Gelen 20 yuvayı da koruma altına aldık. ALÇED'e bilgi verdik ve hep birlikte takibini yapmaktayız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davasında tutuklu sanıklar ifade verdi
FETÖ'nün Afrika'daki okulunda üst düzey yöneticilik yapan sanığa dava
Meteorolojiden Marmara Bölgesi için sıcak hava uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da
4-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında TSK'ya ait 18 helikopter ve 2 uçak orman söndürme çalışmalarına katkı sağladı

Benzer haberler

Alanya'da tespit edilen 300 caretta caretta yuvası koruma altında

Alanya'da tespit edilen 300 caretta caretta yuvası koruma altında

Ordu'da denizin üzerinde son birkaç günde iki kez hortum görüldü

Samsun'da yüksek risk taşıyan 7 bölgede denize girmek yasaklandı

Patara kumsalında denize dönemeyen caretta carettayı gönüllüler kurtardı

Patara kumsalında denize dönemeyen caretta carettayı gönüllüler kurtardı

Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası ve Milli Takım Belirleme Yarışları yapıldı

Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası ve Milli Takım Belirleme Yarışları yapıldı
Sıcaklarla yayılımı artan enfeksiyonlardan basit önlemlerle korunmak mümkün

Sıcaklarla yayılımı artan enfeksiyonlardan basit önlemlerle korunmak mümkün
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet