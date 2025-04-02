Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Berlin'de Türk vatandaşı yaşlılar ve gençlerle buluştu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Küresel Engellilik Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk vatandaşı yaşlılar ve gençlerle bir araya geldi.
Ankara
Berlin'de ilk olarak Türk vatandaşlarına hizmet veren yaşlı bakım merkezini ziyaret eden Göktaş'ı, yaşlılar alkışlarla karşıladı.
Bakım merkezindeki yaşlıların bayramlarını tebrik eden Göktaş, bir süre sohbet etti.
Türkiye'den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan selamlar getirdiğini belirten Göktaş'a yaşlılar da ziyaretten duydukları mutluluğu ifade etti.
Bakan Göktaş, daha sonra Berlin Büyükelçiliği Kançılarya Binası'nda Almanya'da yaşayan Türk gençleriyle bir araya geldi.
Gençlerle tek tek tanışan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de yurt dışında büyüyüp, eğitim aldığını, Türkiye'ye hizmet için yurda döndüğünü anlattı.
Ülkesine hizmet etmenin kendisi için "gurur verici" olduğunu vurgulayan Göktaş, yurt dışındaki gençlerin de kendileriyle gurur duymalarını istedi.
"Gençlerin yanındayız"
Yurt dışında yaşamanın önemli bir tecrübe olduğuna işaret eden Göktaş, gençlerin kendilerini burada yalnız hissetmemelerini, yanlarında olduklarını söyledi.
Bakan Göktaş, gençlerin, bulundukları ülkenin dilini öğrenmelerinin önemli olduğunu ancak öz dilleri olan Türkçeyi de unutmamaları ve düzgün kullanmaları gerektiğinin altını çizdi.
Gençlerle bir süre sohbet ederek tecrübelerini paylaşan Göktaş, merak ettikleri soruları da yanıtladı.
Programlarda Bakan Göktaş'a, Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ile Berlin Başkonsolosu Okan Şanlı da eşlik etti.