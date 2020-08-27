Ahşap tutkusunu atölyeye dönüştürdüğü kömürlüğünde yaşatıyor
Bilecik'te iş yaşamının ardından çocukluk hayalini gerçekleştirerek 6 metrekarelik alanda atölye kuran Kamil Can Yılmaz, ağaç parçalarından abajur, tepsi, kılıç, yön levhası gibi eşyalar üretiyor.
Bilecik
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde uzun yıllar idarecilik yaptıktan sonra emekliye ayrılan Kamil Can Yılmaz, doğada bulduğu ağaç parçalarını 6 metrekarelik atölyesinde itinayla işleyerek dekoratif eşyalara dönüştürüyor.
Çocukluk hayalini gerçekleştirmek isteyen 56 yaşındaki Yılmaz, iki yıl önce makine, teçhizat ve el aletleri alarak kömürlüğünü düzenleyip atölye kurdu.
Asma kütüğüne şekil vererek başladığı çalışmaları kapsamında ağaç parçalarından abajur, tepsi, kılıç, yön levhası gibi eşyalar üreten Yılmaz, teknoloji ile doğallığı buluşturduğu eserlerinin sayısını artırarak kentte sergi açmayı hedefliyor.
Kamil Can Yılmaz, AA muhabirine, emekli olduktan sonra geçmiş yıllara dayanan ahşap oyma sanatına ağırlık verdiğini ve severek yaptığını söyledi.
Zanaatla uğraşmanın kolay bir iş olmadığını, tasarlanan işin emek gerektirdiğini belirten Yılmaz, nakış nakış işledikten ortaya çıkan eserlerin beğenilmesi ve ilgi görmesinden mutluluk duyduğunu anlattı.
Osmaneli'ye 1990 yılında yerleştikten sonra bazı kurumlarda çeşitli görevlerde bulunduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:
"Ahşap sevdam çok eski yıllara dayanıyor fakat iş hayatından dolayı zaman bulmakta zorlanıyordum. Bu sevda içimde bir ukde olarak bulunuyordu. Fabrikada yöneticilik yaptığım dönemde bundan sonraki hayatımda bu işlere yöneleceğimi, emeklilik hayatımı bu şekilde devam ettireceğim hayaliyle makine, teçhizat ve el aletleri almaya başladım. İlk fırsatta bu işlere başlamak üzere hazırlıklarımı yaptım. İlçe başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra hemen kendimi özlemiş olduğum ve hayalini kurduğum ahşapla uğraşma işine atadım."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.