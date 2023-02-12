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Yaşam

Ahıska Türkü kadınlar yöresel ekmeklerini depremzedeler için pişiriyor

Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'dan aileleriyle Türkiye'ye getirilerek Elazığ'daki konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü kadınlar, depremlerin etkilediği bölgelerdeki vatandaşlar için yöresel ekmeklerinden hazırlıyor.

İsmail Şen   | 12.02.2023
Ahıska Türkü kadınlar yöresel ekmeklerini depremzedeler için pişiriyor

Elazığ

Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla Ukrayna'dan tahliye edilen ve Valilik koordinesinde yerleştirildikleri Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'nde aileleriyle yaşamlarını sürdüren Ahıska Türkleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından depremzedelere destek olmak için harekete geçti.

Yardım talepleri Valiliğin izniyle kabul edilen Ahıska Türkü kadınlar, yaşadıkları konteynerlerde imece usulüyle gece gündüz demeden günlük 4 bin 971 yöresel ekmek pişirerek, depremzedelere ulaştırıyor.

Valilik koordinasyonunda afet bölgelerine bugüne kadar yaklaşık 16 bin ekmek gönderen kadınlar üretimi sürdürürken, Ahıska Türkü erkekler de depremzedelere yönelik yardım faaliyetlerinde görev alıyor.

"Onları depremzedeler için canla başla çalışırken görmek duygulandırıyor"

Barınma merkezi yöneticilerinden Yahya Altun, AA muhabirine, depremlerin hemen ardından kentte yaşayan Ahıska Türklerinin afet bölgelerine yardımda bulunabilmek için kendilerine yoğun bir talepte bulunduğunu söyledi.

Ahıska Türkü kadın ve erkeklerin güçlerine göre depremzedelere yardım eli uzatmalarına imkan sağladıklarını ifade eden Altun, "Özellikle hamur işlerinde mahir olduklarını bizlere söylemişlerdi. Her konteynere belirli miktarda un verdik ve Ahıska türkü kadınlarımız büyük bir gayretle gece gündüz demeden ekmeklerini yapıyorlar. Gerektiğinde gece uyumadan ekmekleri yetiştirmek için gayretle çalışıyor, günlük 4 bin 971 ekmek çıkarıyorlar." dedi.

Altun, erkeklerin de yemekhanede, çadır kurulmasında, jeneratör, yaşam malzemesi ve gıda gibi her türlü malzemenin nakliye işlemlerinde görev aldığını belirtti.

"Ahıska Türkü soydaşlarımızdan yaklaşık 350 kişilik gönüllü ordusu oluşturduk. Büyük istekle çalışıyor, hiçbir işten kaçmıyorlar. Onları depremzedeler için canla başla çalışırken görmek bizleri duygulandırıyor." diyen Altun, erkeklerden bazılarının AFAD ve Devlet Malzeme Ofisinin depolarında tırlara yüklemeye yaptığını ifade etti.

"Yüreğimiz sizinle"

Ahıska Türkü kadınlardan Bahadir Ahmedova, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendilerini savaş bölgesinden kurtardığı için Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.

Afet bölgesindeki depremzedelerin zor günler geçirdiğini, küçük de olsa onlara yardım etmek için yöresel ekmeklerinden hazırladıklarını anlatan Ahmedova, "Deprem olmuş, Malatya ve diğer illerde binalar çökmüş.' dediler, yüreğim ağrıdı. Allah bir daha göstermesin. Sizler kadar üzülüyoruz. Sizin karnınız ağrısa bizim de karnımız ağrıyor, sizin başınız ağrısa bizim de başımız ağrıyor. Her vakit yüreğimiz sizinle." diye konuştu.

Venera Deşadze ise depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Evini ve yakınını kaybedenlere Allah sabır versin. İnşallah yaptığımız ekmeklerle küçük de olsa depremzedelere bir yardımımız dokunur. Bundan sonra her şey onlar için." ifadelerini kullandı.

Azizova Gülçehre de kendilerine kucak açan Türkiye'yi çok sevdiklerini, depremzedelerin ekmek ihtiyacını karşılamak için çalıştıklarını belirterek, "Yöresel ekmeğimizi kardeşlerimize, soydaşlarımıza gönderiyoruz, afiyetle yesinler." dedi.

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