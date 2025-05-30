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Yaşam

Ağrı'da kursiyer kadınların atık malzemelerden dönüştürdüğü el emeği ürünler sergilendi

Ağrı'da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kursiyer kadınlarca atık malzemeler kullanılarak hazırlanan resim tabloları, çanta gibi çok sayıda el emeği ürün stantlarda sergilendi.

Abdullah Söylemez  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Ağrı'da kursiyer kadınların atık malzemelerden dönüştürdüğü el emeği ürünler sergilendi Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Hayat Boyu Öğrenme Şenliği kapsamında müdürlüğün bahçesinde kursiyerlerin ürettikleri ürünlerin stantlarda sergilenmesine ilişkin düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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Çocukların halk oyunları gösterisi yaptığı etkinlikte, merkezde eğitim gören minik öğrenciler de "Gülmek çocuklara yakışır ama en çok da Gazzeli çocuklara" koreografisi oluşturdu.

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, hayat boyu öğrenmenin bireylerin yanı sıra toplumların da gelişmesi açısından son derece kıymetli olduğunu söyledi.

Bu toprakların ruhunda azim, emeğin ve sabrın mayası olduğunu belirten Koç, şöyle konuştu:

"Öğrenmenin yaşı yoktur anlayışıyla yola çıkan bu eğitim anlayışı, bireylerin bilgi ve becerilerini artırmalarına, özgüven kazanmalarına ve topluma daha aktif şekilde katılmalarına imkan tanımaktadır. Özellikle günümüz dünyasında sürekli değişen ve gelişen şartlara ayak uydurabilmek için öğrenmenin hayatın her dönemine yayılması büyük önem taşımaktadır."

Sergideki el emeği, göz nuru ürünlerin birbirinden kıymetli olduğunu dile getiren Koç, "Resimden müziğe, halk oyunlarından el sanatlarına, halıcılıktan giyime, yiyecek-içecek hizmetlerinden dil kurslarına kadar birçok alanda kursiyerlerimizin sergilediği emek dolu çalışmaları var. Bu ürünler aynı zamanda kültürümüzün, üretkenliğimizin ve öğrenmeye olan bağlılığımızın da birer göstergesidir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Koç ve eşi Gül Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yakup Karataş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve Halk Eğitim Müdürü Kasım İlhan Polat, kursiyerlerce üretilen ürünlerin bulunduğu stantları gezdi.

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