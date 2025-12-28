Dolar
logo
Yaşam

Ağrı'da çocuklar kızakla kayarak eğlendi

Ağrı'da Küpkıran Kayak Merkezi'nde sezonun başlamasıyla çocuklar hafta sonu tatilinde kızakla kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Abdullah Söylemez, Fatih Çekim  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
Ağrı'da çocuklar kızakla kayarak eğlendi Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Kentte dün başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışının ardından kayak merkezinde sezon başladı.

Kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığı merkez, genç yaşlı tüm kayakseverleri ağırladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kızaklarla kaymanın tadını çıkaran çocuklar, eğlenceli zaman geçirdi.

Merkezde, kayak, snowboard ve kızakla kayan vatandaşlar, dronla görüntülendi.

Çocuklardan Berat Aslan, kar yağışına sevindiklerini söyledi.

Kızakla kaymanın keyifli olduğunu belirten Aslan, "9. sınıfa gidiyorum. Kayak için güzel bir hava var, biz de tadını çıkarıyoruz." dedi.

Ahmet Emir Işık ise kar yağdığı için mutlu olduğunu ve kayağı sevdiğini dile getirdi.

