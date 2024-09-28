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Yaşam

Afyonkarahisar'da nefes borusuna şeker kaçan çocuğa Heimlich manevrası uygulandı

Afyonkarahisar'da okulda nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki çocuğa, Heimlich manevrası uygulanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Arif Yavuz  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Afyonkarahisar'da nefes borusuna şeker kaçan çocuğa Heimlich manevrası uygulandı

Afyonkarahisar

M.R, (4) annesiyle Işıklar beldesindeki Dumlupınar İlkokulu'na gitti.

Anne, okulun müdür yardımcısı Uğur Avcı ile görüştüğü sırada M.R'nin ağzına aldığı şeker, nefes borusuna kaçtı.

İlk yardım eğitimi aldığı öğrenilen Avcı, Heimlich manevrası uyguladığı çocuğun yeniden rahat nefes almasını sağladı.

Avcı'nın çocuğa müdahale anı, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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