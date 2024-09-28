Afyonkarahisar'da nefes borusuna şeker kaçan çocuğa Heimlich manevrası uygulandı
Afyonkarahisar'da okulda nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki çocuğa, Heimlich manevrası uygulanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Afyonkarahisar
M.R, (4) annesiyle Işıklar beldesindeki Dumlupınar İlkokulu'na gitti.
Anne, okulun müdür yardımcısı Uğur Avcı ile görüştüğü sırada M.R'nin ağzına aldığı şeker, nefes borusuna kaçtı.
İlk yardım eğitimi aldığı öğrenilen Avcı, Heimlich manevrası uyguladığı çocuğun yeniden rahat nefes almasını sağladı.
Avcı'nın çocuğa müdahale anı, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.