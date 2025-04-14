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Yaşam

Adıyaman'daki Kızılin Kanyonu'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Adıyaman'da, Atatürk Baraj Gölü kıyısında bulunan Kızılin Kanyonu'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Orhan Pehlül  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Adıyaman'daki Kızılin Kanyonu'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

Besni ilçesine bağlı Kızılin Mahallesi'nde yer alan, Göksu ve Fırat nehirlerinin kesiştiği bölgedeki kanyon, manzarasıyla dikkati çekiyor.

Kanyon etrafında Kommagene Krallığı ve Roma dönemine kadar uzanan medeniyetin izlerini gösteren tarihi kalıntılar bulunuyor.

Kanyonun turizme kazandırılması için Besni Kaymakamlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve hayırsever Erdemoğlu ailesi işbirliğinde yürütülen "İskele Projesi" tamamlandı.

Kanyonda başlayan tekne turlarıyla ziyaretçiler yaklaşık 2 bin yıllık tarihi mağaraları görme fırsatı buluyor.

Çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler kanyona ilgi gösteriyor.

Ziyaretçilerden Emine Özdemir, AA muhabirine, tarihi mağaraları ve Kızılin Kanyonu'ndan etkilendiğini söyledi.

Kanyonda tarihi çok katlı mağaraların bulunduğunu hatırlatan Özdemir, "Burada tekneyle gezdiğimiz sırada, geçmişi 2 bin yıla dayanan çok katlı birçok mağara gördük ve gerçekten etkilendik. Doğa ve yürüyüş sever tüm ziyaretçileri bu kanyonu görmeye davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerden Mehmet Demir ise kanyonu ve tarihi mağaraları gördüğünde çok etkilendiğini belirtti.

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