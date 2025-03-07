Adana'daki Yavuzlar Köprüsü "Yeşilay Haftası" için ışıklandırıldı
Adana'da Seyhan Nehri üzerindeki Yavuzlar Köprüsü, Yeşilay Haftası dolayısıyla yeşil renkle aydınlatıldı.
Adana
Büyükşehir Belediyesince bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak ve 1-7 Mart'taki Yeşilay Haftası'nı kutlamak amacıyla, kentin iki yakasını birleştiren Yavuzlar Köprüsü yeşil renkle ışıklandırıldı.
Köprü, dron ile görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.