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Yaşam

Adana'daki Yavuzlar Köprüsü "Yeşilay Haftası" için ışıklandırıldı

Adana'da Seyhan Nehri üzerindeki Yavuzlar Köprüsü, Yeşilay Haftası dolayısıyla yeşil renkle aydınlatıldı.

Koray Kılıç  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Adana'daki Yavuzlar Köprüsü "Yeşilay Haftası" için ışıklandırıldı Fotoğraf: Koray Kılıç/AA

Adana

Büyükşehir Belediyesince bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak ve 1-7 Mart'taki Yeşilay Haftası'nı kutlamak amacıyla, kentin iki yakasını birleştiren Yavuzlar Köprüsü yeşil renkle ışıklandırıldı.

Köprü, dron ile görüntülendi.

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