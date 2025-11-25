Dolar
logo
Sağlık

Yavuz Sultan Selim Köprüsü radyasyon onkologları için turuncu renkle aydınlatıldı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, "Radyasyon Onkologları Günü" dolayısıyla turuncu renkle ışıklandırıldı

Elif Somuncu  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Yavuz Sultan Selim Köprüsü radyasyon onkologları için turuncu renkle aydınlatıldı Fotoğraf: Metin Yüksel Kaya/AA

İstanbul

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprü, bu kez "Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı" ve "25 Kasım Radyasyon Onkologları Günü" kapsamında radyoterapiyi simgeleyen turuncu renge büründü.

Köprüdeki turuncu renkteki aydınlatma sabah saatlerine kadar devam edecek.

