Yavuz Sultan Selim Köprüsü radyasyon onkologları için turuncu renkle aydınlatıldı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, "Radyasyon Onkologları Günü" dolayısıyla turuncu renkle ışıklandırıldı
İstanbul
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprü, bu kez "Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı" ve "25 Kasım Radyasyon Onkologları Günü" kapsamında radyoterapiyi simgeleyen turuncu renge büründü.
Köprüdeki turuncu renkteki aydınlatma sabah saatlerine kadar devam edecek.