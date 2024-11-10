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Yaşam

Adana'daki Belemedik Tabiat Parkı sonbahar renklerine büründü

Adana'nın Pozantı ilçesinde sonbahar renklerinin hakim olduğu Belemedik Tabiat Parkı doğaseverleri ağırlıyor.

Eren Bozkurt  | 10.11.2024 - Güncelleme : 10.11.2024
Adana'daki Belemedik Tabiat Parkı sonbahar renklerine büründü Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Adana

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki park, doğal güzellikleri sayesinde sonbaharda vatandaşların uğrak yerlerinden oluyor.

Ziyaretçiler, sarı, yeşil ve kırmızı tonlarındaki ağaçların arasında yürüyüp, doğal güzellikleri inceliyor.

Taş ve ahşaptan yapılan yayla evleriyle öne çıkan Belemedik Tabiat Parkı'na gidenler fotoğraf çektiriyor.

Ziyaretçilerden Azra Coşkun, AA muhabirine, parka arkadaşlarıyla geldiğini söyledi.

Geziden keyif aldıklarını belirten Coşkun, "Doğal ve güzel havası var. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyorum. İlk defa geldim, çok beğendim. İnanılmaz fotoğraflar çektirdik." diye konuştu.

Sena Eyin de doğada güzel zaman geçirdiklerini ifade ederek, "Ağaçların renkleri çok güzel. Burada doğayla iç içesiniz." dedi.

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