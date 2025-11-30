Dolar
Yaşam

Adana'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semender görüldü.

Tuğba Kan  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
Adana'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü Fotoğraf: Tuğba Kan/AA

Adana

"Türk semenderi" olarak bilinen canlı, Cumhurlu Mahallesi'ndeki bir evin önünde kamerayla kayda alındı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için öncelikli korunan türlerden olan sarı benekli semender, bir süre evin çevresinde dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

