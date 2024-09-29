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Yaşam

ABD'nin San Francisco kentinde ilk kez Türk festivali düzenlendi

Tayfun Coşkun  | 29.09.2024 - Güncelleme : 29.09.2024
ABD'nin San Francisco kentinde ilk kez Türk festivali düzenlendi Fotoğraf: Rana Coşkun/AA

California

ABD'nin California eyaletinin San Francisco kentinde ilk kez Türk festivali yapıldı.

Türk-Amerikan Derneği tarafından, San Francisco'daki Embarcadero Plaza Meydanı'nda düzenlenen Türk festivalinde yöresel dansların yanı sıra Tatar, Uygur ve Kazak dansları da renkli görüntülere sahne oldu.

Festival meydanına kurulan stantlarda Türkiye'yi tanıtan ürünler, ebru sanatı ve fotoğraflar sergilendi.

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu festivallerin ülkenin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Bugünkü festivalde Türk toplumundan çok yabancı katılımcıların olduğuna dikkati çeken Kuzum, "Zaten biz burada yaşayan yabancılara ve başka milletten insanlara ülkemizi tanıtmak için çaba gösteriyoruz. Tamamen sivil bir girişimle yapılan bu festivali çok değerli buluyorum. Hem de ilk olması açısından çok önemli, umarım önümüzdeki yıllarda da geleneksel hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Kuzum, festivale ilginin çok büyük olduğunu dile getirerek, "Ülkemizin son dönemde dünyadaki yeri, savunduğu davalarla ön plana çıkmasıyla ülkemize karşı ilginin ne kadar fazla olduğunu görüyorsunuz. Bunu görmek bir diplomat olarak çok mutlu ediyor." dedi.

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