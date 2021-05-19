Euro
10.26
Dolar
8.41
BIST 100
1,459.57
Altın
1,858.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

ABD'den Ağrı'daki köyüne dönüp kendi imkanlarıyla yaptığı rüzgar panelinden elektrik üretti

KKTC ve ABD'de 36 yıl yaşadıktan sonra 2018'de Taşlıçay ilçesine dönen Mahmut Sarıkaya'nın leğen, koltuk, kar küreği gibi malzemelerle yaptığı panel, yaşadığı evin 4 saatlik enerji ihtiyacını karşılayabiliyor.

Abdullah Söylemez   | 19.05.2021
ABD'den Ağrı'daki köyüne dönüp kendi imkanlarıyla yaptığı rüzgar panelinden elektrik üretti

Ağrı

ABD'de uzun yıllar yaşadıktan sonra doğup büyüdüğü Ağrı'daki köyüne dönen 61 yaşındaki Mahmut Sarıkaya, kendi imkanlarıyla yaptığı rüzgar paneliyle elektrik üretiyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve ABD'de 36 yıl yaşadıktan sonra 2018 yılında Taşlıçay ilçesi Aşağı Toklu köyüne dönen teknoloji meraklısı Sarıkaya, köyde zaman zaman elektrik arızalarından kaynaklı enerji kesintisinin oluşması nedeniyle çalışma yaptı.

Leğen, koltuk, kar küreği gibi atık malzemelerle yaptığı rüzgar panelinden elektrik üreten Sarıkaya, misafir olarak ikamet ettiği kız kardeşinin evinin 4 saatlik enerji ihtiyacını elektriği depoladığı aküyle karşılıyor.

Sarıkaya, zaman zaman teknoloji üzerine yurt dışına seyahatler de gerçekleştirdiği için geçici olarak kardeşinin yanında yaşıyor.

Mahmut Sarıkaya, AA muhabirine, genç yaşlarda yurt dışına gittiğini ve ABD'de ilgi duyduğu fizik ve enerji geliştirme konuları üzerine bazı üniversite ve özel kuruluşlarda eğitim aldığını söyledi.

Elektrik gittiği için mail atamayınca rüzgardan enerji üretti

Yurt dışında teknoloji konusunda kendisini geliştirdiğini ifade eden Sarıkaya şöyle konuştu:

"Amerika'da teknolojiyi görünce o zaman yemin ettim ve 'Geldiğim gibi geri gitmeyeceğim.' dedim. Bundan dolayı her şeye sıfırdan başladım. Köye geldiğimde elektrikler çok sık kesiliyordu. Bilgisayardan yurt dışına mail gönderecektim ama gönderemedim. Bu defa mecburen bazı malzemeleri kullanarak rüzgar paneli yaptım. Elektrikler gittiği zaman evin 4 saatlik enerji ihtiyacını karşılayabiliyorum."

Rüzgar panelini tamamen atık malzemelerden yaptığını aktaran Sarıkaya, rüzgar olduğunda enerjiyi aküye depoladığını, sonra da eve verdiğini anlattı.

Rüzgar panelinin elektrik kesintilerinde ihtiyaçlarını karşıladığını aktaran Sarıkaya, "Bir aküyle tüm gece lambalar, kalorifer, televizyon ve diğer elektronik eşyalar çalışıyor. Geçen hafta elektrikler kesildi ve 2 gün gelmedi. Sadece bu evde elektrik vardı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 salgınında 4 bin 529 can kaybıyla en yüksek günlük ölüm kaydedildi
'Kovid-19 ringe çıkıp nakavt olmaya benziyor'
Kovid-19 salgını yeme bağımlılığını artırdı
Kenya ve Ruanda'da Kovid-19 aşılaması durdu, Malavi 19 bin dozu imha edecek
'Eklemlerim, kemiklerim ve kaslarım kısacası her tarafım ağrıyordu'

Benzer haberler

ABD'den Ağrı'daki köyüne dönüp kendi imkanlarıyla yaptığı rüzgar panelinden elektrik üretti

ABD'den Ağrı'daki köyüne dönüp kendi imkanlarıyla yaptığı rüzgar panelinden elektrik üretti

İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

ABD'den Libya'ya 2014'ten bu yana en üst düzey ziyaret

Washington Post: İsrail-Filistin meselesinde sol kanattaki bölünme, Joe Biden için problem olacak

Washington Post: İsrail-Filistin meselesinde sol kanattaki bölünme, Joe Biden için problem olacak
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bahreyn ve Faslı mevkidaşları ile Filistin'i görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bahreyn ve Faslı mevkidaşları ile Filistin'i görüştü
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 586 bin 471'e yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 586 bin 471'e yükseldi