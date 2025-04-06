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Yaşam

ABD'de Nevruz Bayramı Türk dünyasının buluştuğu etkinlikte coşkuyla kutlandı

ABD'nin başkenti Washington'da Nevruz Bayramı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen coşkulu etkinlikle kutlandı.

Ekip  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
ABD'de Nevruz Bayramı Türk dünyasının buluştuğu etkinlikte coşkuyla kutlandı

Washington

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği'ndeki etkinlik, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan büyükelçilikleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Washington Temsilciliğinin katılımıyla gerçekleşti.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, nevruzun yeniden doğuş ve yenilenme zamanı olarak taşıdığı evrensel öneme dikkati çekti.

Büyükelçi Önal, dünyanın çeşitli bölgelerinde savaşlar ve çatışmaların sürdüğü bir dönemde nevruzun barışçıl mesajının daha güçlü şekilde yankılanması gerektiğinin altını çizdi.

Türk devletleri arasındaki artan işbirliğini memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Önal, diasporalar arasındaki temasların artırılmasının önemini vurguladı.

Nevruz vesilesiyle düzenlenen ortak kutlama etkinliğinde katılımcı ülkelerin halk dansları ekipleri ve müzik grupları sahne alarak davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlik boyunca ülkelerin zengin mutfak kültürlerinden örnekler sunuldu. Konuklar, Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan geniş coğrafyadaki geleneksel lezzetleri tatma fırsatı buldu. Geleneksel kıyafetleriyle şenliğe gelen çocuklar, etkinliğe renk kattı.

Program kapsamında nevruzu konu alan resim yarışmasına katılan çocukların eserleri de sergilendi. İki farklı yaş kategorisindeki yarışmada dereceye giren çocuklara çeşitli ödüller verildi.

Etkinliğin sonunda şenliğe katılan ülkelerin büyükelçileri ve eşleri aile fotoğrafı çektirdi.

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