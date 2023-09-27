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Yaşam

73 yaşındaki kaportacı sağlığı el verdikçe mesleğini yapmak istiyor

Zonguldak'ta hasarlı araçların kaportalarını ve çamurluklarını tamir eden 73 yaşındaki Necip Altındağ, çocukken eline aldığı çekiçle yarım asırdan fazladır mesleğini icra ediyor.

Gökhan Yılmaz  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
73 yaşındaki kaportacı sağlığı el verdikçe mesleğini yapmak istiyor Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

Çaydamar Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk ve 4 torun sahibi Altındağ, hem harçlığını çıkarmak hem de meslek öğrenebilmek için küçük yaşta kaporta ustasının yanında çalışmaya başladı.

İşin inceliklerini öğrenen ve askerlikten sonra mesleğini ağabeyiyle sürdüren Altındağ, daha sonra kendi iş yerini açarak kentin tanınan ustalarından oldu.

Altındağ, ekmeğini kazandığı 25 metrekarelik iş yerini her sabah aynı heyecanla açtı ancak 2010'da eşini kaybetmesinin ardından mesleğine 4,5 yıl ara verdi.

Moral bulması için mesleğine dönmesini isteyen oğlunun ikna etmesi sonucu çalışmaya yeniden başlayan 73 yaşındaki Altındağ, yarım asırdan fazladır kaporta ve çamurluk düzeltme işini titizlikle sürdürüyor.

Altındağ, AA muhabirine, derslerinden kalan zamanlarında kaporta ustasının yanına gelip mesleği öğrenmeye çalıştığını, askere gittiğinde de mesleğiyle ilgili birimde görevlendirildiğini söyledi.

Askerden sonra ağabeyinin açtığı dükkanda çalışmaya devam ettiğini belirten Altındağ, daha sonra evinin bulunduğu yere iş yeri açarak, çok çalışıp güzel işler yaptığını anlattı.

"Sağlığım elverdikçe bu işi devam ettireceğim"

Altındağ, çalışmayı çok sevdiğini ifade ederek, "Eski model araçlarda yaratıcılığı seviyorum. Yaklaşık 4,5 yıl evde kaldım. Oğlumun tavsiyesiyle tekrar araç gereçlerimi aldım. 4,5 yıldır tek başıma çalışıyorum, yanımda çalışacak birini bulamıyorum." dedi.

Kentin en eski kaporta ustalarından olduğunu belirten Altındağ, "3 ay önce bir arkadaşımın aracını yaptım. Ön kaput, tampon, arka ve yanları çekiçle, makineyle düzelterek yaptım. Çoğunlukla parça aldırmıyorum. Kaput olsun, çamurluk olsun hep elimde düzeltiyorum. Yeni araçlarda kaput alsan dünyanın parası, müşteriyi düşünüyorum. Eskileri orijinal gibi yaptığımda daha mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

Necip Altındağ, teknolojinin gelişmesinin işlerini kolaylaştırdığını ancak eski usul yöntemle çalışmaya devam ettiğini, birçok kentte müşterisinin bulunduğunu, işini özenle yaptığı için müşterilerinin kendisini tercih ettiğini söyledi.

Sayısız çırak yetiştirdiğini ve çoğunun dükkan açtığını ifade eden Altındağ, "Hasarlı araçları çekiçle düzelttim, şu anda da çekiçle düzelterek çalışıyorum. Sağlığım elverdikçe bu işi devam ettireceğim çünkü çalışmayı çok seviyorum." diye konuştu.

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