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Yaşam, Türkiye'de yaz

Doğa ve inanç turizmini tercih edenlerin rotası: Peygamberler diyarı 'Eğil'

Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ile Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin medfun olduğuna inanılan, manevi ikliminin yanı sıra baraj gölünde su sporları ve tekne turu yapma imkanı sunan Diyarbakır'ın Eğil ilçesi ziyaretçileri ağırlıyor.

Ömer Yasin Ergin,Hamdullah Zengin   | 25.07.2021
Doğa ve inanç turizmini tercih edenlerin rotası: Peygamberler diyarı 'Eğil' Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Diyarbakır

"Peygamberler diyarı Eğil" doğa ve inanç turizmini tercih edenlerin rotası oldu

Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ile Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin medfun olduğuna inanılan Diyarbakır'ın Eğil ilçesi, Kralkızı Baraj Gölü, sur sarnıçları ve tarihi yapısıyla ülkenin dört bir yanından gelen misafirleri ağırlıyor. ( Hamdullah Zengin - Anadolu Ajansı )

Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ile Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin medfun olduğuna inanılan Diyarbakır'ın Eğil ilçesi, Kralkızı Baraj Gölü, sur sarnıçları ve tarihi yapısıyla ülkenin dört bir yanından gelen misafirleri ağırlıyor.

Kent merkezine 52 kilometre mesafede bulunan, antik çağlardan bugüne kadar tarihin yapı taşlarını oluşturan birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Eğil, inanç ve kültür değerleri ile büyük ilgi görüyor.

Manevi ikliminin yanı sıra Kralkızı Baraj Gölü'nde su sporları ve tekne turu yapma imkanı sunan Eğil, doğa ve inanç turizmini tercih edenlerin rotası oldu.

Koronavirüs (kovid-19) ile mücadele kapsamında kısıtlamaların uygulandığı dönemde sessizliğe bürünen Eğil'de normalleşmeyle birlikte hareketlilik yaşanıyor.

Ülkenin farklı bölgelerinden gelen misafirler, Nebi Harun-i Asefi, Nebi Hallak, Nebi Harut, Nebi Zünnun, Nebi Hürmüz, Nebi Ömer ve Danyal ile Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Hazreti Zülkifl ve Elyesa peygamberlerin kabirlerini ziyaret ediyor, Kralkızı Baraj Gölü'nde su sporları yapıyor, tekne ile geziyor, göl kıyısındaki çardaklar, restoranlar ve kır kahvelerinde doğa ile iç içe zaman geçiriyor.

"Buraya gelmek, rahat bir nefes almak iyi geldi"

İstanbul'dan gelen Fatoş Bozanoğlu, AA muhabirine, Diyarbakır'ın tarihi dokusunu ve güzelliklerini görmek için geldiğini söyledi.

Eğil'i ilk kez görme fırsatı bulduğunu belirten Bozanoğlu, "Burası çok güzel bir yer. Çok merak ediyordum, gelip görünce çok hoşuma gitti. Herkese tavsiye ederim, mutlaka görülmeli. Pandemi dönemi bizim için çok zor bir süreç oldu. Buraya gelmek, rahat bir nefes almak iyi geldi." dedi.

"Herkese burayı görmelerini tavsiye ederim"

Elazığ'dan gelen Zülfiye Gül Akbulut da yakınlarının tavsiyesi üzerine Eğil'in tarihi ve turistik yerlerini gezmeye geldiğini belirtti.

Eğil'in görülmesi gereken bir yer olduğunu dile getiren Akbulut, "Şehrin kalabalığından, sıcağından uzaklaşmak istedik. Burayı da gayet güzel bulduk. Eğil gerçekten görülmeye değer bir yer. Peygamber kabirlerini ziyaret edip dua ettik, tekneyle gezinti yaptık. Kızlarım ve torunlarım oldukça eğlendiler. Herkese burayı görmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.

Diyarbakır'dan gelen Onur Cömert de peygamber kabirlerini ziyaret etmek, doğa ile iç içe olmak, manzarayı görmek için ilçeyi ziyaret ettiklerini ifade etti.

Salgın nedeniyle uzun bir süre evde kaldıklarını anlatan Cömert, "Kısıtlamaların azalmasıyla stres atmak istedik. Gayet güzel bir yer. Baraj gölüne gidip, tekne turu yapıp, balık yiyeceğiz. Burası gelip görülmesi gereken bir yer. Herkese tavsiye ederim." şeklinde konuştu.

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