Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında karar

ZONGULDAK

Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada hükümle birlikte dosyaları ayrılan 26 tutuklu sanığa, 7 yıl 6 ay ila 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün "Batı Karadeniz emniyet yapılanması" kapsamında görülen davada hükümle birlikte dosyaları ayrılan aralarında "emniyet imamları"nın yanı sıra eski emniyet müdürleri, amirler, komiserler ve polis memurlarının da bulunduğu biri tutuksuz 27 sanık ve avukatları katıldı. Sanıklardan 3'ü, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Son savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraatlerini, mahkeme aksi kanaatte ise en alt sınırdan ceza verilmesini talep etti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.

Karar duruşmasında gelen "itiraf" tartışma çıkardı

Bu arada söz alan tutuksuz sanık İ.Y, etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanmak istediğini belirterek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına "mahrem imamlar" soruşturması kapsamında 18 Nisan 2017'de itiraflarda bulunan "Garson" kod adlı gizli tanığın anlattıklarının doğru olduğunu söyledi.

Bunun üzerine diğer sanıkların avukatları, yaklaşık 30 aydır itirafta bulunmadığını vurguladıkları İ.Y'nin, karar aşamasına gelindiğinde böyle bir söylemde bulunmasına tepki gösterdi.

Tepkilerin büyümesi ve tartışmanın uzaması üzerine mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi

26 sanığa örgüt üyeliğinden hapis kararı

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar Ahmet Erdoğan ve Sedat Alperen'i 12 yıl 6'şar ay, Orhan Küçük ve Ruşen Genç'i 11 yıl 3'er ay, Salih Şanlı, Hüsnü Sarı ve Savaş Kasap'ı 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.

Abdülkadir Köken, İsmail Aydın, Mustafa Gökoğlan, Şinasi Demir, Mehmet Odabaşı ve Harun Dutlar'a 8 yıl 9'ar ay ve Ali Baran ile Bayram Altan'a 8 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası veren mahkeme heyeti, Bahaettin Özkay, Murat Birkin, İbrahim Hançerli, Mustafa Yalçın, Ali Akın, Ebubekir Ağaçdan, İbrahim Özsarı, Ertan Buzdağ, Mücahit Çelik, Bahadır Kuş ve Mehmet Demirci'yi 7 yıl 6'şar ay hapse mahkum etti.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen tutuksuz sanığın dosyasını ayıran mahkeme, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından sanıkların beraatine karar verdi.

Davanın geçmişi

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Çiğdem Erdoğdu tarafından hazırlanan 330 sayfalık iddianamede, 44 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak veya silahlı terör örgütü yönetmek" suçlamalarıyla, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, 14 Ağustos 2018'de görülen duruşmada, eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 11 sanık, 2 yıl 11 ay ile 11 yıl 3 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bir sanığın beraatine hükmeden ve tutuksuz 2 kişi hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme heyeti, delil yetersizliği nedeniyle sanıklara isnat edilen "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamalarından hükme yer olmadığına kanaat getirmişti.

Mahkeme, 30 sanığın dosyasının ise ayrılmasını kararlaştırmıştı.

Muhabir: Ferdi Akıllı