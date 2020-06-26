Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,242.40
Altın
1,764.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Yüksekova'nın tozlu yolları asfalta kavuşuyor

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari'nin Yüksekova Belediyesince ilçe merkezinin kalkınması ve daha modern hale getirilmesi için alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Ulaş Güven   | 26.06.2020
Yüksekova'nın tozlu yolları asfalta kavuşuyor

Hakkari

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari'nin Yüksekova Belediyesince mahalle yollarının asfaltlanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının sağlandığı Yüksekova'nın kalkınması ve daha modern hale getirilmesi için alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Terör örgütünün saldırıları sonucu evleri yıkılan ve zarar gören vatandaşlar için konutların yapıldığı ilçede, altyapısı tamamlanan mahalle yolları da beton asfaltla yenileniyor.

Yüklenici firma ekipleri tarafından kanalizasyon ve diğer alt yapı eksiklerinin giderildiği ilçede belediye ekipleri de asfalt çalışmalarını Cumhuriyet Mahallesi'nde sürdürüyor.

Silindirle sıkıştırılmış beton kullanılarak (SSB) 32 kilometrelik yolun asfaltlanacağı 4 mahallenin zemin düzeltme çalışmalarında sona gelindi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, asfalt çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla ilçe halkının güzel yollara kavuşacağını anlatan Doğramacı, şunları kaydetti:

"Hem ülke açısından hem bölge açısından çok önemli bir iş yapıyoruz. Allah'ın izniyle tamamladığımızda bu işin ortak gururunu da yaşayacağız. Toplamda 32 kilometrelik bir alan asfaltlanacak. Şu an asfaltlanan yolumuzun uzunluğu ise 2 kilometre 300 metre. İnşallah bütün yolları da bitirmeye gayret göstereceğiz. Mevsim sonunda Yüksekova halkı tozdan kurtulacak, özlediği temiz yollara kavuşacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 708'e yükseldi
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 167 bin 198 oldu
Sağlık Bakanı Koca: Salgında ölüm oranının düşük olması zamanında aldığımız tedbirlerle yakından ilişkili
Kovid-19'da ikinci dalgayla karşı karşıya olan 10 ülke
Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle 46 kişi daha hayatını kaybetti

Benzer haberler

Hakkari'deki hava destekli operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'deki hava destekli operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Yüksekova'nın tozlu yolları asfalta kavuşuyor

Hakkari'de içme suyu çalışması yapan işçilere saldıran PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında içme suyu çalışması yapan 2 işçi yaralandı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında içme suyu çalışması yapan 2 işçi yaralandı

Hakkari'de şehit olan asker için tören

Hakkari'de şehit olan asker için tören
Mehmetçik, Hakkari dağlarında teröristlere geçit vermiyor

Mehmetçik, Hakkari dağlarında teröristlere geçit vermiyor