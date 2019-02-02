'YTB Türkiye Stajları' hem iş hayatını hem Türk kültürünü öğretiyor

Almanya'da yaşayan İslam bilimleri öğrencisi Çarkacı, "Türk toplumu olarak çalışma hayatında başarılı olurken, diğer yandan da birbirimize kenetlenerek kendi değerlerimizi korumalıyız." dedi.

ANKARA - TEVFİK DURUL

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), düzenlediği "YTB Türkiye Stajları" programıyla yurt dışındaki Türk gençleri çalışma hayatına hazırlarken, onların Türk kültürü ve Türkçeyi daha iyi öğrenmelerine de yardımcı oluyor.

Türkiye'deki çeşitli kamu kurumlarında stajlarını tamamlayarak sertifikalarını alan Türk gençler, program kapsamında edindikleri tecrübe ve deneyimlere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın Frankfurt şehrinde İslam bilimleri alanında lisans eğitimi alan Zehra Çarkacı, Diyanet İşleri Başkanlığında yaptığı stajında iş hayatını görerek, akademik kariyerini nasıl geliştirebileceğine dair yeni fikirler edindiğini anlattı.

Çarkacı, "Yurt dışındaki Türk toplumu olarak çalışma hayatında başarılı olurken, diğer yandan da birbirimize kenetlenerek kendi değerlerimizi korumalıyız." şeklinde konuştu.

Dortmund kentinde yaşayan elektrik mühendisliği bölümü öğrencisi Siraç Menderes Öztürk de program sayesinde Türkçesini geliştirdiğini ve burada kendi eğitim alanına ilişkin değerli bilgiler edindiğini vurguladı.

Öztürk, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığındaki stajının çalışma hayatındaki geleceği için önemli katkılar yaptığının altını çizerek, "Avrupa'da bir diasporamız var ve bizim bu diasporayı kullanmamız gerekiyor." dedi.

Bu program sayesinde hem çalışma hem de sosyal hayatla ilgili farklı deneyimler kazandığını aktaran Öztürk, "Yurt dışında yaşayan Türkler olarak birbirimize daha çok destek olmalıyız. Türk kültürünü, Türk dilini daha iyi öğrenmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Türk kültürünü yakından tecrübe ettik"

Hollanda'da insan kaynakları alanında lisans öğrenimini sürdüren stajyerlerden Beyza Şahin ise "YTB Türkiye Stajları"ndan sosyal medya aracılığıyla haberdar olduğunu anlattı.

Türkiye'de bulunduğu bir aylık sürede hem Türk kültürüne ilişkin bilgisini geliştirdiğini hem de Türkçesini ilerlettiğini belirten Şahin, aynı zamanda buradaki kamu kurumlarının işleyişini görme fırsatı yakaladığına işaret etti.

"Türk kültürünü ve misafirperverliğini yakından tecrübe ettik." diyen Şahin, Hollanda'ya döndükten sonra burada kazandığı deneyimlerle Türkiye'yi Avrupa'da daha iyi temsil edeceğine olan inancını dile getirdi.

Hollanda'daki Türk toplumunun orada entegrasyonunu sağlarken, kendi değerlerinden de kopmaması gerektiğini kaydeden Şahin, YTB'ye kendisine sağladığı bu imkan için teşekkür etti.

Program kapsamında yurt dışında yaşayan 25 genç Türk vatandaşı, ocak ayı boyunca Türkiye’nin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapma imkanı buldu.

Diğer yandan Türk kültürünü daha yakından tanıma fırsatı bulan katılımcılar, stajları süresince Türkçe yeterliklerini daha da artırmak amacıyla YTB tarafından düzenlenen çeşitli eğitimlere, kültür ve gezi programlarına katıldı.

YTB'nin bu yıl altıncı dönemini gerçekleştirdiği staj programı, yurt dışında eğitimlerine devam eden gençlerin, Türkiye ile olan bağlarını güçlendirmelerine ve kariyer planlamalarını yaparken buradaki kurumları tanımalarına yardımcı oluyor.