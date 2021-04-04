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Türkiye

YÖK'ten bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki: İlgili kurumların gereken cevabı vereceğinden şüphemiz yoktur

YÖK'ten yapılan açıklamada, bildirinin milli iradeyi ve demokrasiyi hafife alan bir girişim niteliğinde olduğu belirtilerek, "Bu tür girişimlere milletimizin ve ilgili kurumların gereken cevabı vereceğinden şüphemiz yoktur." ifadelerine yer verildi.

Muhammed Boztepe   | 04.04.2021
YÖK'ten bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki: İlgili kurumların gereken cevabı vereceğinden şüphemiz yoktur

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, Türk milletinin, Türkiye'de artık darbeler döneminin kesin olarak kapandığını ve tercihini demokrasiden yana yaptığını, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde tankların karşısında canı pahasına dimdik durarak gösterdiği belirtildi.

Milli iradeye saygı kavramının artık Türk milletinin vazgeçilmez bir ilkesi olduğu ve bu ilkenin test edilmesine milletin tahammülünün bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gece yarısı yayımlanan ve darbe imasını çağrıştıran bildiri, geçmişte kalan benzer girişimleri hatırlatmakta olup bu durum, milli iradeyi ve demokrasiyi hafife alan ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi töhmet altında bırakan bir girişim niteliğindedir.

Ülkemizin başta küresel salgın ve bölgesel güvenlik sorunları olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası mahiyetteki sorunlarla meşgul olduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yurt içinde ve sınır ötesinde büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla mücadele ettiği bir dönemde, böylesi bir girişimin memleketimizin hayrını istemeyen dış mihrakları memnun edeceği açıktır. Bu tür girişimlere milletimizin ve ülkemizin ilgili kurumlarının gereken cevabı vereceğinden şüphemiz yoktur."

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