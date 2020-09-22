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Türkiye

Yargıtaydaki 'Selam Tevhid' kumpası davasında 24 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

FETÖ'nün kumpas davalarının hakim ve savcılarının yargılandığı Yargıtaydaki "Selam Tevhid kumpası" davasında esas hakkındaki mütalaa verildi. 24 eski hakim ve savcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Kemal Karadağ   | 22.09.2020
Yargıtaydaki 'Selam Tevhid' kumpası davasında 24 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Ankara

FETÖ'nün kumpas davalarının hakim ve savcılarının yargılandığı Yargıtaydaki "Selam Tevhid kumpası" davasında esas hakkındaki mütalaa verildi. Mütalaada, aralarında Sadrettin Sarıkaya ve Vedat Dalda'nın da bulunduğu 24 eski hakim ve savcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

25 Aralık kumpasında da yer alan eski hakim Süleyman Karaçöl'ün 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi talep edildi.

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