Euro
8.59
Dolar
7.22
BIST 100
1,528.99
Altın
1,745.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Yargıtay Ceza Genel Kurulu eski Yargıtay ve YSK üyesi Zengin'in hapis cezasını onadı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski YSK üyesi İbrahim Zengin'e FETÖ üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.

İsmet Karakaş   | 21.03.2021
Yargıtay Ceza Genel Kurulu eski Yargıtay ve YSK üyesi Zengin'in hapis cezasını onadı

Ankara

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinin eski Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesi İbrahim Zengin hakkında verdiği karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Kurul, Zengin'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.

Zengin hakkındaki mütalaadan

İbrahim Zengin, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanmış, davanın esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ bağına dair tespitlere yer verilmişti.

Terör örgütü mensuplarının, 2010'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda (HSYK) çoğunluğu ele geçirmelerinin ardından yapılan toplantılarda, sanığın Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verilen isimler arasında yer aldığı vurgulanan mütalaada, Zengin'in mesleğinin icrası döneminde başlayan örgüt üyeliğinin Yargıtaydaki görevi süresince de devam ettiği bildirilmişti.

Zengin'in, örgütün stratejilerinin belirlendiği toplantılara katıldığı belirtilen mütalaada, örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock'u üç ayrı hat üzerinden kullandığı ifade edilmişti.

Sanığın, FETÖ'nün sivil ve yüksek yargı mensuplarıyla irtibatlarının anlatıldığı mütalaada, Zengin'in YSK'ye seçilmesinin sağlandığı kaydedilmişti.

Mütalaada, örgütün gizliliğinin sağlanması amacı kapsamında da çalışma yürüten Zengin'in, örgüt menfaatleri kapsamında hareket ettiği vurgulanmıştı.

FETÖ üyelerinin morallerinin yüksek tutulmasına yönelik çaba sarf eden sanığa yargısal kararlarla ilgili çelişkili durumlarda örgüt tarafından fikir sorulduğuna işaret edilen mütalaada, Zengin'in FETÖ'ye ileri derece bağlığı nedeniyle çocuklarıyla yakından ilgilenildiği belirtilmişti.

Hücre yapılanmasında yer almış

Mütalaada, Zengin'in asker olan oğlunun darbeye teşebbüsten beraat ettiği ancak örgüt üyeliği suçundan ceza aldığı, diğer oğlunun da askeri okullara hazırlandığı ve sınavda çıkacak soruların cevaplarının verildiği ifade edilmişti.

Zengin'in, örgütün Yargıtay hücre yapılanmasında yer aldığı belirtilerek, FETÖ hiyerarşisi içinde sanığa özel önem verildiği bildirilmişti.

Esas hakkındaki mütalaada, İbrahim Zengin'in, böylelikle örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle FETÖ'nün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ve "terör örgütü üyesi olmak" suçunu işlediği sonucuna varıldığı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Bir oda ötenizde anneniz ve babanız tedavi görüyor ve onları göremiyorsunuz'
Fransa'da son 24 saatte 35 bin 327 Kovid-19 vakası belirlendi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca, 13-19 Mart arasında illere göre Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Yargıtay Ceza Genel Kurulu eski Yargıtay ve YSK üyesi Zengin'in hapis cezasını onadı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu eski Yargıtay ve YSK üyesi Zengin'in hapis cezasını onadı

FETÖ üyeliğinden aranan firari eski Danıştay üyesi Kasım Davas, Ankara'da yakalandı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski AYM üyesi Tercan'a FETÖ'den verilen hapis cezasını onadı

Evlat nöbetinin, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davanın iddianamesinde yer alması aileleri mutlu etti

Evlat nöbetinin, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davanın iddianamesinde yer alması aileleri mutlu etti
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturmasında 11 gözaltı kararı verildi

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturmasında 11 gözaltı kararı verildi
FETÖ üyeliğinden aranan emekli emniyet müdürü Esenboğa Havalimanı'nda yakalandı

FETÖ üyeliğinden aranan emekli emniyet müdürü Esenboğa Havalimanı'nda yakalandı