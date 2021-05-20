Euro
10.23
Dolar
8.37
BIST 100
1,444.83
Altın
1,871.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. -VTR-
logo
Türkiye

Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, Kovid-19 tedbirleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut'un, geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Mehmet Tosun   | 20.05.2021
Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı

Ankara

HSK'dan yapılan açıklamaya göre, HSK 2. Dairesi, Savcı Akbulut hakkında HSK müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüştü.

Hakkında soruşturma yapılan savcının, bulunduğu hal üzere göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine ulaşan Daire, Akbulut'un oy birliği ile Hakimler ve Savcılar Kanununun 77'nci maddesi gereğince, geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan Dışişleri Bakanlığından Delhi Eyalet Başbakanı'nın 'Singapur varyantı' açıklamalarına tepki
Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların yaklaşık yarısı obezite hastası
BioNTech/Pfizer Türkiye’ye 90 milyon doz daha Kovid-19 aşısı verecek
BioNTech/Pfizer, AB'ye 1,8 milyar doz daha Kovid-19 aşısı verecek
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pyongyang’daki hastanelerde Çin yapımı ilaç ve aşıların kullanımını yasakladı

Benzer haberler

Hindistan Dışişleri Bakanlığından Delhi Eyalet Başbakanı'nın 'Singapur varyantı' açıklamalarına tepki

Hindistan Dışişleri Bakanlığından Delhi Eyalet Başbakanı'nın 'Singapur varyantı' açıklamalarına tepki

Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların yaklaşık yarısı obezite hastası

Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı

BioNTech/Pfizer, AB'ye 1,8 milyar doz daha Kovid-19 aşısı verecek

BioNTech/Pfizer, AB'ye 1,8 milyar doz daha Kovid-19 aşısı verecek
AB Kovid-19 aşısı için BioNTech-Pfizer'la yeni sözleşme imzaladı

AB Kovid-19 aşısı için BioNTech-Pfizer'la yeni sözleşme imzaladı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Taşova 'rehavete kapılmayalım' uyarısında bulundu

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Taşova 'rehavete kapılmayalım' uyarısında bulundu