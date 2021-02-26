Euro
9.01
Dolar
7.43
BIST 100
1,474.45
Altın
1,760.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Zonguldak İl Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Türkiye

Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatarak "Sonuna kadar kararlıyız, evlatlarımızı almadan eyleme son vermeyeceğiz." açıklamasında bulundular.

Mesut Varol,Yılmaz Kazandıoğlu,Necat Hazar   | 26.02.2021
Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı Fotoğraf: Mesut Varol/AA

Van

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen 7 aile, "Artık yeter yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Çocuklarımızı istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Aileler, terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar atarak İl Başkanlığı binasına kadar yürüdü.

Binanın penceresinden bakan HDP'lilere de tepki gösteren aileler, oturma eylemi başlattı.

Kızı Şerima'nın 8 yıl önce 13 yaşındayken dağa kaçırıldığını belirten anne Nazlı Sancar, senelerdir evladından haber alamadığını söyledi.

Evlatlarına kavuşuncaya kadar Van'da oturma eylemini sürdüreceklerini anlatan Sancar, şöyle konuştu:

"Sonuna kadar kararlıyız, evlatlarımızı almadan eyleme son vermeyeceğiz. Evlatlarımızı PKK ve HDP'den istiyoruz. Onlara karşı dik duracağız. 1,5 yıldır Diyarbakır'da eyleme devam ediyorduk. Bundan sonra kendi memleketimizde bu eyleme devam edeceğiz. Eylememiz Türkiye'ye ışık olacak. Ya zafer ya ölüm."

Çocuğu 9 yaşındayken dağa kaçırılan Eyüp Baran ise "Çocuğumu evin önünden kaçırdılar. 6 senedir arıyorum ama vermiyorlar. Ne ölüsü ne de dirisi hakkında bilgi alamadım. Çocuğumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Bu eylememiz devam ediyor. Çocuklarımızın kaçırılmasından HDP sorumlu. Onlardan habersiz götürmediler." diye konuştu.

Çocuğu 8 yıl önce dağa kaçırılan Fikret Koç da "Ölüme kadar bu mücadelemiz devam edecek. Çocuğuma kavuşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bini geçti
Sri Lanka, Kovid-19'dan ölenlerin cenazelerinin yakılması zorunluluğunu kaldırdı
İsrail'de nüfusun yarısı Kovid-19'a karşı aşılandı
İsrail'in bağışladığı Kovid-19 aşıları Honduras ve Guatemala'ya ulaştı
Vatandaşlarını aşılayan İsrail, topraklarını işgal ve abluka altında tuttuğu Filistinlileri göz ardı ediyor

Benzer haberler

Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı

Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı

Terör örgütü PKK üyesine Almanya'da hapis cezası

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Van'da güvenlik korucularının 2 bin 225 rakımdaki çığ tatbikatı nefes kesti

Van'da güvenlik korucularının 2 bin 225 rakımdaki çığ tatbikatı nefes kesti
Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı
TBMM'ye iletilen 33 fezlekeden 28'i HDP milletvekilleri hakkında

TBMM'ye iletilen 33 fezlekeden 28'i HDP milletvekilleri hakkında