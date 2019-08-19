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Van Valiliğinden 'Atatürk portresi' açıklaması

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamındaki "Atatürk portresinin indirildiği" iddialarına ilişkin, buraya, Cumhuriyetin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün küçük portresinin yerine büyük portresinin asıldığını bildirdi.

Cemal Aşan   | 19.08.2019
Van Valiliğinden 'Atatürk portresi' açıklaması

Van

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Vali Mehmet Emin Bilmez'in atanmasının ardından, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada "Atatürk portresi indirildi" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

İddiaların asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aksine Cumhuriyetimizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün küçük portresinin yerine, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla büyük portresi asıldı. Ayrıca HDP’li yönetim tarafından yerinden indirilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın portresi de tekrar yerine asıldı."

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