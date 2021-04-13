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Üzerine kum yüklü kamyon devrilen otomobilin içindeki sürücü hayatını kaybetti

TEM Otoyolu'nda kum yüklü kamyonun üzerine devrildiği otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle oto yolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Fatih Çağlar Demirbaş   | 13.04.2021
Üzerine kum yüklü kamyon devrilen otomobilin içindeki sürücü hayatını kaybetti

İstanbul

Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halindeki sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kum yüklü kamyon, Çatalca'da Metin K'nin kullandığı 34 BDD 677 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Metin K'yi çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Metin K'nin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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