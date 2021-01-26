Euro
8.93
Dolar
7.35
BIST 100
1,544.23
Altın
1,855.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Uludağ'da Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan otelin faaliyeti 10 günlüğüne durduruldu

Uludağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle bir otele 10 gün faaliyet durdurma cezası verildi.

İsmail Özdemir   | 26.01.2021
Uludağ'da Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan otelin faaliyeti 10 günlüğüne durduruldu Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyada Oteller Bölgesi'ndeki bazı işletmelerde tedbirlere uyulmadığına ilişkin görüntülerin yer aldığı hatırlatıldı.

Konu hakkında inceleme yapıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili otelin çalışma ruhsatının bulunmadığı, Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından çalışma ruhsatı bulunmaması nedeniyle kapatma işlemi kararı alındığı ancak ilgili şirketin idare mahkemesine başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldığı, kapatma işlemi ile ilgili yargı sürecinin beklenildiği, mevcut otel inşaatının son 2 katının kaçak olarak inşa edildiği, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünün bilgisi ve izni haricinde bir alt taşeron şirkete usulsüz bir şekilde kiralama işleminin yapıldığı tespit edilmiştir. 15 Ocak tarihinde yine aynı otelde yüksek sesle müzik yayını yapıldığı ve pandemi kurallarına uyulmadığı tespit edildiğinden işletmeye ve 10 kişiye 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 76 bin 380 lira idari para cezası uygulandığı belirlenmiştir. 25 Ocak tarihinde sosyal medyada çıkan görüntüler ile ilgili yapılan çalışma sonucunda çıkan görüntülerin bu otele ait olduğu, yüksek sesle müzik yayını yapıldığı ve pandemi kurallarına uyulmadığı, teknik incelemede tespit yapılmasın diye delil karartma (kamera görüntülerinin silinmesi) girişiminin bulunduğu tespit edilmiştir."

Açıklamada, Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca otelin faaliyetinin 10 gün durdurulmasına karar verildiği, ilgili şirket ve tespit edilen kişiler hakkında idari para cezası uygulandığı duyuruldu.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından kayak merkezlerindeki otellerde uygulanacak Kovid-19 tedbirleriyle ilgili genelge
Kolombiya Savunma Bakanı Trujillo Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
AB'den aşı üreticilerine 'yükümlülük' uyarısı
Malezya, Rusya ve Çin'den 18,4 milyon doz Kovid-19 aşısı alacak
Yeni Zelanda Kovid-19 nedeniyle sınırlarını 2021'in büyük bölümünde kapalı tutacak

Benzer haberler

Uludağ'da Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan otelin faaliyeti 10 günlüğüne durduruldu

Uludağ'da Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan otelin faaliyeti 10 günlüğüne durduruldu

Rusya'da protestolara katılan bazı muhaliflere çeşitli cezalar verildi

AB'deki veri kuralları ihlali nedeniyle WhatsApp'a para cezası hazırlığı

Uludağ'da sömestr tatili yoğunluğu yaşanıyor

Uludağ'da sömestr tatili yoğunluğu yaşanıyor
Uludağ'da kayak sezonu yarıyıl tatiliyle hareketlenecek

Uludağ'da kayak sezonu yarıyıl tatiliyle hareketlenecek
Kent yaşamını bırakıp Uludağ'a yerleşen çift sıra dışı hayat sürüyor

Kent yaşamını bırakıp Uludağ'a yerleşen çift sıra dışı hayat sürüyor