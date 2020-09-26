Euro
8.93
Dolar
7.68
BIST 100
1,124.17
Altın
1,860.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te “Teknofest 2020 Ödül Töreni”ne katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Türkiye

Ülke genelinde kurtarıcı ve çekicilere yönelik trafik denetimi

Kurtarıcı/çekici olarak adlandırılan özel amaçlı taşıtlara yönelik 21-25 Eylül'de ülke genelinde yapılan denetimlerde 5 bin 418 trafik kural ihlali belirlendi ve işlem yapıldı.

Ahmet Sertan Usul   | 26.09.2020
Ülke genelinde kurtarıcı ve çekicilere yönelik trafik denetimi

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamada, kurtarıcı/çekici olarak adlandırılan özel amaçlı taşıtların trafik kurallarına uymadığı ve araçların çekilmesi/kurtarılması esnasında gerekli önlemleri almadığının belirlendiği kaydedildi.

Otopark hizmeti yürüten ve kurtarıcı/çekici hizmeti veren işletmelere ait araçların trafik kurallarına uymalarının trafik güvenliğinin sağlanmasındaki önemine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 21-25 Eylül 2020 tarihleri arasında 5 gün süreyle ülke genelinde eş zamanlı olarak özel amaçlı taşıt kurtarıcı/çekicilere yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Ülke genelinde 37 bin 878 araç/sürücü denetlendi. 237 aracın yetki belgesiz kullanıldığı, 622 aracın fenni muayenesinin, 198 aracın ise sigortasının bulunmadığı, 119 araçta mevzuata uygun ışık donanımı, yan/arka koruma çerçevesi, arka işaret levhası ve reflektör bulunmadığı veya kullanılmadığı, toplam 5 bin 418 trafik kural ihlali tespit edildi ve işlem yapıldı."



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 172 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Entübe durumdaki babasına hasret kalan yoğun bakım hemşiresinden uyarı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 32 milyon 792 bini aştı
'Kovid-19 hastasının canlı canlı boğulduğunu gören bir daha maskesini çıkarmaz'
'Çektiğim acıları yaşamayan bilmez'

Benzer haberler

Ülke genelinde kurtarıcı ve çekicilere yönelik trafik denetimi

Ülke genelinde kurtarıcı ve çekicilere yönelik trafik denetimi

Diyarbakır'da 106 kişi karantina kuralına uymadıkları gerekçesiyle yurda yerleştirildi

Maske denetimi sırasında polise mukavemet eden iki kişi gözaltına alındı

Bursa'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi

Bursa'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi
İstanbul'da okul servis araçları denetlendi

İstanbul'da okul servis araçları denetlendi
Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri sonuç vermeye başladı

Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri sonuç vermeye başladı