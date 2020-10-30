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İzmir'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor İzmir depremindeki Buse'yi kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Ulaşım ve iletişim açısından herhangi bir sıkıntı yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Ulaşım ve iletişim açısından herhangi bir sıkıntı yok. Bütün arkadaşlarımız burada. İçeride sağ kalan vatandaşlarımız var, onlara ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Ali Korkmaz,Yusuf Soykan Bal,Meriç Ürer   | 30.10.2020
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Ulaşım ve iletişim açısından herhangi bir sıkıntı yok Fotoğraf: Lokman İlhan - Anadolu Ajansı

İzmir

Depremden etkilenen bölgede incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzücü bir durum yaşandığını, depremi en az hasarla atlatmak için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Ulaşım ve iletişim açısından herhangi bir sıkıntı yok. Bütün arkadaşlarımız burada. İçeride sağ kalan vatandaşlarımız var, onlara ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda burayı en az hasarla atlatmak için arkadaşlarımız çalışıyor. Devletimiz bütün ekipleriyle bütün gücüyle burada. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. İnşallah en az hasarla atlatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Vatandaşlarımız arabalarıyla yollara çıkmasınlar çünkü ambulansların ve yardım ekiplerinin hareketlerini kısıtlıyorlar."

Yaşanan kayıplar için üzüntülü olduklarını ifade eden Karaismailoğlu, "AFAD çalışıyor, elimizde bazı bilgiler var ama değişiyor bilgiler, o yüzden maalesef üzücü durumlar da var, en az hasarla, en kısa şekilde atlatmak için çalışıyoruz." dedi.

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