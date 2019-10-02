Euro
6.25
Dolar
5.70
BIST 100
103,509.20
Altın
1,502.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

'Tütün sarma' kavgasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye gönderildi.

Savaş Güler   | 02.10.2019
'Tütün sarma' kavgasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Konya

Konya'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı "tütün sarma" nedeniyle çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan üç zanlı, adliyeye sevk edildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Topak Sokağı'nda meydana gelen olayın ardından tedavisi tamamlanan Sertaç E. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sertaç E. ile dün gözaltına alınan Hasan B. ve Ertekin K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

İddiaya göre, dün merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Topak Sokağı'nda emlakçı arkadaşının dükkanına giden Murat Yağcı (36), dükkanda oturan Sertaç E'nin (38) tütün sardığını görmüş, burada "Tütün öyle mi sarılır?" diyen Yağcı ile Sertaç E. arasında tartışma çıkmıştı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Sertaç E, silahla Yağcı'ya ateş etmişti.

Silah sesini duyarak dükkana gelen Yağcı'nın arkadaşları Hasan B. (25) ile Ertekin K. (39) de Sertaç E'ye silahla ateş açmış, yaşanan silahlı kavgada, Sertaç E. ile Hasan B. ve o sırada yoldan geçerken kurşun isabet eden Tunahan Y. yaralanmıştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Yağcı müdahaleye rağmen kurtarılamamış, tedavisi tamamlanan Hasan B. ile olaya karıştığı ileri sürülen Ertekin K. gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kasım Süleymani: 'Kurtarıcı' mı, vitrin malzemesi mi?
Afganistan'daki tartışmalı seçimler yeni bölünmelere yol açabilir
Maduro oyunu rakip sahaya taşıyor
Uluslararası toplum Kaşıkçı soruşturmasında sınıfta kaldı
GÖRÜŞ - Suriye’de asıl nüfus mühendisliğini kim yaptı?

Benzer haberler

'Tütün sarma' kavgasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

'Tütün sarma' kavgasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Göksu Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 36 gözaltı

'Mevlana'nın mesajları, insanlığın bugün ihtiyacı olan mesajlardır'

'Mevlana'nın mesajları, insanlığın bugün ihtiyacı olan mesajlardır'

Toroslar'ın zümrüdü: 'Yeşil gök üzüm'

Toroslar'ın zümrüdü: 'Yeşil gök üzüm'
FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanmasına' yönelik operasyon: 3 gözaltı

FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanmasına' yönelik operasyon: 3 gözaltı