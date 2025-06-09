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Yaşam, insana dair

Annesini doğumda kaybeden Meryem, koruyucu ailesinin "en özel" çocuğu oldu

Konya'da bir çocuk annesi Esra Sarıcaoğlu, annesini doğumda kaybeden zihinsel engelli Meryem'in koruyucu ailesi oldu.

Aleyna Kartal, Melike Keskin  | 09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
Annesini doğumda kaybeden Meryem, koruyucu ailesinin "en özel" çocuğu oldu Fotoğraf: Aleyna Kartal/AA

Konya

Ereğli ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Sarıcaoğlu, 22 yıl önce eşini kaybettikten sonra o dönem 1 yaşında olan kızını yalnız büyüttü.

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Kızının kardeş isteği üzerine bir çocuğun koruyucu ailesi olmak için adım atan Sarıcaoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

Sarıcaoğlu, bir süre sonra 7 yıl önce annesini doğumda kaybeden 2 yaşındaki Meryem'in koruyucu ailesi oldu.

İkinci bir kız çocuğunu daha bağrına basmak istiyor

Sonradan zihinsel engelli olduğu tespit edilince Meryem'i daha da çok sahiplenen Sarıcaoğlu, AA muhabirine, annesini doğumda kaybeden çocuğa anne sevgisini tam anlamıyla vermek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Meryem'in diğer kızı gibi olduğunu anlatan Sarıcaoğlu, "Bir çocuğun hayatına dokunmanın daha güzel olacağını düşündüm. Nasip olursa belki ikinci kızımız da gelecek. Tekrar kayıt olduk. Kalabalık bir aile olacağız inşallah." dedi.

"O bizim evladımız, onu her haliyle kabul ediyoruz ve sürekli ilerliyoruz"

Sarıcaoğlu, Meryem'e koruyucu anne olurken özel çocuk olduğundan kimsenin haberdar olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Dört yıl sonra fark ettim. Zihinsel anlamda geriden geliyoruz ama duruma geçici bir süreç olarak bakıyoruz. Eğitime başlayacağı dönem, doktordan rapor almamız gerekti. Özel gereksinimli bir çocuk olduğu raporu verildi. O bizim evladımız, onu her haliyle kabul ediyoruz ve sürekli ilerliyoruz. Yaşıtlarından 5-6 yaş geriden geliyor ama sosyal anlamda zeki bir çocuk. Belki bu sevgiden, ilgiden ve aile ortamı olmasından kaynaklı. Benim için çok değerli. Meryem iyi ki hayatımıza girmiş. Çok zorluklar yaşasak da o bizi mükemmel insan yapma yolunda götürüyor. Bir insanın bu dünyaya bırakabileceği en büyük yatırım bir çocuk yetiştirmek. Bütün çocuklar bizim. Meryem'i ben doğurmamış olabilirim ama ben onun annesiyim. Diğer kızımdan farkı yok."

İnsan yetiştirmenin toplumdaki en önemli değerlerden biri olduğunu vurgulayan Sarıcaoğlu, her çocuğun bir yuvası olmasını çok istediğini kaydetti.

"Meryem'siz bir hayatı düşünemiyorum"

Sarıcaoğlu, daha fazla çocuğa faydalı olmayı arzu ettiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Bu çocuklar da bizlere bir şeyler katıyor. Meryem bizi geliştiriyor. Özel durumunun bizim de gelişimimiz açısından artıları var. O gelişiyor, biz gelişiyoruz. Meryem'siz bir hayatı düşünemiyorum. Sosyal bir çocuk. Girişken, sevecen, herkesle çok iyi ilgilenen bir çocuk. Ablasını çok seviyor. Meryem başka bir Esra'yı, başka bir anneyi ortaya çıkarttı. Beraber resim, yazı çalışmaları yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Evimiz müstakil olduğu için birlikte bahçeyi ekip, dikiyoruz. Engelli çocuğa koruyucu annelik yapmak eşsiz bir duygu. Meryem için en büyük hayalim, bensiz hayatına devam edebilecek bir olgunluğa kavuşması. Mutlu bir çocuk olsun."

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