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Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir: İsrail'in, Mescid-i Aksa'da yaptığı zulmü esefle kınıyoruz

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, İsrail'in, Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala Mescid-i Aksa'da yaptığı zulmü esefle kınadıklarını bildirdi.

Mehmet Tosun   | 10.05.2021
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir: İsrail'in, Mescid-i Aksa'da yaptığı zulmü esefle kınıyoruz

Ankara

Özdemir, AA muhabirine, dünya koronavirüs salgınıyla uğraşırken İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanlara saldırdığını belirtti.

Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kutsalı ve ilk kıblesi olduğunu hatırlatan Özdemir, ramazan gibi kutsal bir ayda yapılan bu saldırıyı terör olarak nitelendirdi.

İsrail güçlerinin camilere postallarıyla girerek Filistin halkına acımasızca zulmettiğini aktaran Özdemir, Hazreti Ali'nin "Eğer zalim ısrarla zulme devam ediyorsa bil ki sonu yakındır, eğer mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır." sözlerini anımsattı. Özdemir, şunları ifade etti:

"Mübarek günde Siyonistlerce, İslamiyet'in ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da kardeşlerimizin acımasızca darp edilmeleri, üzerlerine polis arabaları sürülmesi bizi Türkmen Alevileri olarak çok üzmüştür. Bunları izlerken içimiz yandı. Bu saldırılara karşı çağdaş Batı toplumu neden sessiz kalıyor? Neden Siyonist İsrail'e bir cümle kuramıyor? İsrail'in, Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala Mescid-i Aksa'da yaptığı zulmü esefle kınıyoruz. İsrail, bu alçaklıktan ve zulümden bir an önce vazgeçmeli. İsrail askerlerinin saldırısında yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz."

Müslüman alemini Filistin'de yaşananlara karşı duyarlı olmaya çağıran Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda açıklamalar yaptığını hatırlattı.

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