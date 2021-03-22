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Türkiye

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan terörist tutuklandı

Halil İbrahim Sincar   | 22.03.2021
Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan terörist tutuklandı

Mardin

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı.

Suriye sınırında yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi C.A.M'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen terörist, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Hudut birliklerince 20 Mart'ta yakalanan C.A.M'nin, Suriye'deki Haseke-Şeddade kampında 2017 yılında 20 gün silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, 2019 yılından itibaren Deyrezzor - Hak El Ömer bölgesinde bulunan petrol kuyularında görevlendirildiği, ayrıca bu süre zarfında Rakka ve Boğaz cephe hatlarında faaliyet gösterdiği tespit edilmişti.

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