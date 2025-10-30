Dolar
41.97
Euro
48.69
Altın
3,998.96
ETH/USDT
3,783.40
BTC/USDT
107,855.00
BIST 100
10,838.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Mardin'de 120 dönüm atıl arazide modern bağcılık yapılıyor

Mardin'in Ömerli ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında, 30 kırsal mahalledeki 120 dönümlük atıl arazide modern bağcılık yapılıyor.

Halil İbrahim Sincar  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Mardin'de 120 dönüm atıl arazide modern bağcılık yapılıyor Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar/AA

Mardin

Mardin Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Kaymakamlık, Belediye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Dezavantajlı ve Atıl Tarım Alanlarını Modern Bağcılıkla Tanıştırma Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında, ilçede 30 kırsal mahallede tespit edilen 120 dönüm atıl tarım arazisinin 100 dönümünde telli terbiye sistemi kuruldu. Kalan 20 dönümde de bir ay içinde sistem tamamlanacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kırsal Taşgedik Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyen Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kutbettin Yavuz, gazetecilere, atıl arazilerin modern bağcılığın yapıldığı alanlara dönüştürülmesinin önemli olduğunu söyledi.

Atıl arazileri tarıma kazandırarak bölgenin ekonomik kalkınmasını hedeflediklerini belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Proje bittikten sonra çiftçilerimiz yüksek verimde üzüm yetiştirecek. Mardin bağcılıkta ülkede ilk 3'te yer almasına rağmen verimde çok gerilerde. Projenin amaçlarından biri de ülkemizde verim konusunda ilk sırada yer almak. Proje sonunda Mardin'de elde edilecek ürünler sayesinde katma değer açısından ülkenin önde gelen illeri arasında yer almayı hedefliyoruz."

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kadri Tutak da proje kapsamında, belirlenen atıl arazileri tarıma kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını bildirerek, "Atıl arazileri tarıma ve ekonomiye kazandırıp tersine göçün sağlanmasını amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Projeden yararlanan üreticilerden Mehmet Sait Kurt ise atıl arazilerinin tarıma kazandırılması dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'in eşiyle Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti
Burdur Gölü son 50 yılda hacminin yarısına yakınını kaybetti
İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliye tutuklama talebi
Türk Kızılay, Filistinliler için bağışlanan kurban etlerini Gazze'de dağıtmaya başladı
Eski tip ehliyetlerin yenilenme süresi yarın doluyor

Benzer haberler

Mardin'de 120 dönüm atıl arazide modern bağcılık yapılıyor

Mardin'de 120 dönüm atıl arazide modern bağcılık yapılıyor

Güneydoğu'daki asırlık işletmeler, farklı lezzetleri kuşaktan kuşağa aktarıyor

Mardin Kültür Yolu Festivali yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırladı

Şampiyonluklarıyla ülkenin gururu oldular

Şampiyonluklarıyla ülkenin gururu oldular
Mardin'de işlenen cinayet "anahtar" ayrıntısıyla çözüldü

Mardin'de işlenen cinayet "anahtar" ayrıntısıyla çözüldü
Mardin'de "Spor İçin Geç Değil Projesi" gerçekleştirildi

Mardin'de "Spor İçin Geç Değil Projesi" gerçekleştirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet