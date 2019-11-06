Euro
6.38
Dolar
5.75
BIST 100
100,562.60
Altın
1,487.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye'nin 'ev sahipliği' dünyaya örnek oluyor

Alman Bild gazetesinin Yunanistan muhabiri Spyropoulou'nun, Kilis ve Hatay'daki Suriyeli misafirler için oluşturulan kampları değerlendirildiği yazısı geniş yankı uyandırdı.

İzzet Mazi   | 06.11.2019
Türkiye'nin 'ev sahipliği' dünyaya örnek oluyor

Kilis

Türkiye'nin 'ev sahipliği' dünyaya örnek oluyor

Türkiye'nin, iç savaştan kaçan Suriyeliler için oluşturduğu geçici barınma merkezleri, alt yapısı, sosyal donatı alanları, sağlık ve eğitim hizmetleriyle dünyadaki benzer tesisler arasında öne çıkıyor.

Alman Bild gazetesinin Yunanistan muhabiri Liana Spyropoulou'nun Yunanistan ve Türkiye'deki mülteci kamplarını değerlendirdiği yazısı dikkati çekti.

Yunan gazetecinin Hatay'ın Altınözü ilçesi ve Kilis'teki geçici barınma merkezlerini gezdikten sonra yaptığı "Türkiye'deki mülteci kamplarının mükemmelliğini görünce ülkesindeki durumdan utanç duyduğu" şeklindeki açıklama, Suriye'deki insani dram karşısında Türkiye'nin dünyaya örnek çalışmalar yaptığını bir kez daha gösterdi.

Spyropoulou'nun ziyaret ettiği Kilis'teki Elbeyli Geçici Barınma Merkezi de sağlıktan eğitime, spor alanlarından sosyal donatılara kadar birçok ayrıntının düşünüldüğü yapısıyla öne çıkıyor.

Banyo, tuvalet, okul, oyun parkı, market, cami, hastane, su deposu, atıksu arıtma tesisi, lojistik depo, spor alanlarının yer alan kamp, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yönetiliyor.

Merkezde, eğitim öğretim kapsamında yürütülen çalışmalar da başta Birleşmiş Milletler olmak üzere geniş kesimlerden takdir topluyor.

Sağlık ve psikososyal destek anlamında da önemli hizmetlerin sunulduğu barınma merkezinde, uzman hekimler ve psikologlar düzenli olarak poliklinik hizmeti veriyor.

Suriyeli ressam Fedi Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaş nedeniyle yaklaşık 7 yıl önce Türkiye’ye sığındıklarını ve ardından Elbeyli Geçici Barınma Merkezi’ne yerleştiklerini belirtti.

Türkiye’nin kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığını ve merkezde her türlü imkanın sağlandığını ifade eden Selim, "Alışverişlerimizi oluşturulan marketlerden yapıyoruz, çocuklarımız okullara gidiyor ve hem Türkçe hem Arapça eğitim alıyorlar, öğretmenler çok iyi, kütüphanelerimiz sürekli açık." diye konuştu.

Suriyeli Büşra Gazeli de yaklaşık 6 yıl önce merkeze geldiğini ve halen buradaki hastanenin eczanesinde çalıştığını aktararak "Burada çok iyiyiz mutluyuz ancak bir an önce ülkemizin güvenli hale gelmesini ve evimize kavuşmayı istiyoruz." dedi.

Rihan Necip de yaklaşık 6 yıl önce savaştan kaçarak Türkiye’ye sığındıklarını anlatarak, merkezde eğitimden sağlığa her türlü ihtiyaçlarının giderildiğini, tüm bunların yanında birçok kadına da sosyal tesislerde meslek edindirildiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Yeni dünya düzeninin ilk kilometre taşı: Barış Pınarı
Latin Amerika siyaseti nereye gidiyor?
Irak’taki protestolarda İran ve Haşdi Şabi’nin rolü
Almanya'da merkez partilerin çöküşü devam ediyor
Barış Pınarı'nın ortaya çıkardığı gerçekler

Benzer haberler

Türkiye'nin 'ev sahipliği' dünyaya örnek oluyor

Türkiye'nin 'ev sahipliği' dünyaya örnek oluyor

Türkiye'deki mülteci kampları Yunanlı gazeteciyi utandırdı

Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı 2 kadın Kilis'te yakalandı

Azez'deki terör saldırısını ağabeyini kurtarmak için yapmış

Azez'deki terör saldırısını ağabeyini kurtarmak için yapmış