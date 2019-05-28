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Türkiye tatili ile ödüllendirilen Çinli kadınlar Kapadokya'da

Çalıştıkları firma tarafından Türkiye'ye tatil için getirilen bin kişilik Çinli kadın kafilesi yöresel kırmızı kıyafetleriyle peribacalarını gezdi.

Behçet Alkan   | 28.05.2019
Türkiye tatili ile ödüllendirilen Çinli kadınlar Kapadokya'da

Nevşehir

Çin'de bir kozmetik firması tarafından, başarıları dolayısıyla Türkiye tatili ile ödüllendirilen bin kadın Kapadokya'da yöresel kıyafetleriyle gezdikleri peribacaları arasında renkli görüntüler oluşturdu.

Hava yoluyla İstanbul'a gelen Çinli heyet, anlaşmalı oldukları tur şirketine ait 20 otobüsle Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri gezdi. 

Türkiye tatili ile ödüllendirilen Çinli kadınlar Kapadokya'da

Çin'de bir kozmetik firması tarafından, başarıları dolayısıyla Türkiye tatili ile ödüllendirilen bin kadın Kapadokya'da yöresel kıyafetleriyle gezdikleri peribacaları arasında renkli görüntü sergiledi. Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi girişine park edilen otobüslerden inen yöresel kırmızı kıyafetli bin kadın, ilginç görüntü oluşturdu. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı ) 

Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi girişine park edilen otobüslerden inen yöresel kırmızı kıyafetli bin kadın, ilginç görüntü oluşturdu.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında gezinti yapan grup üyeleri, daha sonra ellerinde Çince yazılı pankartlarla toplu fotoğraf çektirdi.

"Kapadokya'nın tanıtımına katkı sunmak istiyoruz"

Çin'deki firmanın genel müdürü Steven Shi büyük bir kafile ile geldikleri Türkiye'den ve Kapadokya'nın doğal yapısından etkilendiklerini dile getirdi.

Shi, "Firmamızın önde gelen çalışanları ile geldiğimiz Türkiye'de, tarihi ve kültürel zenginliklerden çok etkilendik. Özellikle Kapadokya'yı çok beğendik. Kendine özgü farklı bir yapısı var. Bundan sonra bizler de Kapadokya'nın tanıtımına katkı sunmak istiyoruz. Daha çok Çinli kadının Türkiye’ye gelerek Kapadokya'nın bu eşsiz güzelliklerini, muhteşem manzarasını görmesini tavsiye ediyoruz." şeklinde konuştu.

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