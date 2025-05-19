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Yaşam

Kapadokya'da gökyüzü Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi

Kapadokya'da sıcak hava balonları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçuş gerçekleştirdi.

Behçet Alkan  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
Kapadokya'da gökyüzü Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Nevşehir'in Göreme beldesindeki kalkış alanında ekiplerce uçuş için hazırlanan sıcak hava balonlarının sepetlerine Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı.

Tura katılan turistlerin sepetlere alınmasının ardından sıcak hava balonları bölge semalarına yükseldi.

Balon pilotu Bilge Ezel, balonlara asılan bayraklarla gökyüzünü süslediklerini belirterek, "Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı önemli bir gün. Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ile havalanıyor. Kapadokya dünyadan en önemli sıcak hava balon merkezidir. Dünyadan birçok yer Kapadokya'yı izlerken biz de bayramın tüm dünyada kutlanmasına vesile oluyoruz. Başta Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Balonlar yaklaşık bir saat boyunca peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde süzüldü.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi nedeniyle bazı balonların da sarı-kırmızılı takımın bayrağını taşıdığı görüldü.

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