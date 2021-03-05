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Türkiye

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmelerin 11'incisi sona erdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usulleri"nin görüşüldüğü teknik toplantıların 11'incisinin NATO Karargahı'nda yapıldığını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 05.03.2021
Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmelerin 11'incisi sona erdi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrasında yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usulleri"nin ele alındığı teknik toplantıların 11'incisi NATO Karargahı'nda icra edildi.

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