Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmelerin 11'incisi sona erdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usulleri"nin görüşüldüğü teknik toplantıların 11'incisinin NATO Karargahı'nda yapıldığını bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrasında yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usulleri"nin ele alındığı teknik toplantıların 11'incisi NATO Karargahı'nda icra edildi.