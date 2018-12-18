'Türkiye 190 milletten göçmene ev sahipliği yapıyor'

Göç İdaresi Genel Müdürü Ayaz, "Anadolu, tarih boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapmıştır ve bu topraklara olan göçlerle harmanlanarak zengin bir kültüre kavuşmuştur. Bugün de 190 farklı milletten göçmene ev sahipliği yapıyoruz." dedi.

ANKARA - Ayşe Şensoy Boztepe

Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Anadolu'nun tarih boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yaptığını anımsatarak, "Bu topraklara olan göçlerle harmanlanarak zengin bir kültüre kavuşmuştur. Bugün de 190 farklı milletten göçmene ev sahipliği yapıyoruz." dedi.

Ayaz, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde 68,5 milyon insanın zorla yerinden edildiğini ve bunlardan 25,4 milyonu aşkınının mülteci statüsünde olduğunu söyledi.

Günümüzde 258 milyon göçmen bulunduğunu belirten Ayaz, "Anadolu, tarih boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapmıştır ve bu topraklara olan göçlerle harmanlanarak zengin bir kültüre kavuşmuştur. Bugün de 190 farklı milletten göçmene ev sahipliği yapıyoruz. 3,6 milyonu geçici koruma altındaki Suriyeliler olmak üzere yaklaşık 4,7 milyon göçmen ülkemizde yaşıyor." diye konuştu.

Ayaz, 2011 yılında Suriye'de başlayan insani kriz sonrası Türkiye'nin dini ve vicdani sorumlulukları gereği uyguladığı "açık kapı" politikası ile ülkesinde en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumuna geldiğini aktardı. Ayaz, Türkiye'deki göçmenlerin 800 bininin eğitim, iş kurma, emekliliklerini geçirmek gibi çeşitli amaçlarla ikamet izniyle kalanlardan oluştuğunu dile getirdi.

"Bugün ev sahipliği yaptığımız göçmenler bizim zenginliğimiz" ifadesini kullanan Ayaz, göçmenlerin sosyal yaşantıya, topluma, kültüre ve ekonomiye katkı sunduğuna, on binlerce yabancının Türkiye'de eğitim hizmetlerinden faydalanırken, yüzbinlerce göçmenin çalışma izniyle iş sahibi olduğuna veya kendi işlerini kurarak ekonomik katkı sağladığına değindi.

"Göç, bizim en büyük zenginliklerimizden biri"

Ayaz, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün karşılıklı uyum konusunda birçok çalışma yaptığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Göç, bizim en büyük zenginliklerimizden biri. Bu hususun bilinmesi ve bu yaklaşımla birbirimizi kucaklamamız çok önemli. Türkiye'de bulunan göçmenler bizim misafirlerimiz. Böylesi büyük bir göçmen nüfusuna kapılarımızı açmamız da bizim büyüklüğümüzün göstergesi. Bu sebeple 'Büyüksün Türkiye' diyoruz. Bu yolla ülkemize, ülkemizi tercih eden göçmenlere ve de tüm göçmenleri kucaklayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

6 dilli bilgi platformu

Ayaz, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, göçmenlerin Türkiye'yi tanıyabileceği ve yapması gereken işlemler hakkında bilgileri içeren, 2019 yılında hizmete girmesi planlanan 6 dilli "www.liveinturkey.gov.tr" hakkında da şu bilgileri verdi:

"Live in Turkey isimli platform 2019 yılının başında Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça ve Farsça dillerinde hizmet verecek. Hazırladığımız bilgi platformu Türkiye'de yaşayan ve yaşamak isteyen yabancılara yapılması gereken tüm işlemlere dair detaylı bilgi veriyor. Eğitim, sağlık, çalışma gibi bilgilerin yanı sıra Türkiye hakkında kültür, sosyal yaşam, sanat, spor, ulaşım, devlet yapısı, sosyal yaşam, ev kiralama ve satın alma gibi birçok genel bilgi yer alıyor. Bu platform aracılığıyla göçmenler Türkiye'yi ve Türk insanını, kültürünü çok yakından tanıyabilecek. Bunun yanı sıra vize, ikamet, çalışma, vatandaşlık, uluslararası koruma ve geçici koruma hakkında da tüm bilgiler ve yapılması gerekenler çok açık ve anlaşılır bir şekilde anlatılıyor."