Euro
7.54
Dolar
6.98
BIST 100
98,524.09
Altın
1,724.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türk Yıldızları'ndan 23 Nisan ve TBMM'nin açılışının 100. yılına özel gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, hazırlanan özel videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Savaş Güler   | 23.04.2020
Türk Yıldızları'ndan 23 Nisan ve TBMM'nin açılışının 100. yılına özel gösteri

Konya

Hava Kuvvetleri Komutanlığının Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızları tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan özel gösteri videosu, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz." sözlerine yer verildi.

"Bu özel videomuzla; Meclisimizin açılışının 100'üncü yılını ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, Türk Yıldızları'nın gösterilerinden oluşan 9 dakika 43 saniyelik videosuna yer verildi.

Videonun son bölümünde, "Bu gösteriyi bugünün küçüğü, yarının büyüğü, gelecek sağlıklı günlerimiz için evinde kalan sevgili çocuklarımız için uçtuk. Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun" denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AA ekibi KYK yurdundaki karantina çalışmalarını görüntüledi
Huzurevleri Avrupa'daki Kovid-19 ölümlerinin 'merkez üssü' oldu
Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 722 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 2 milyon 639 bini aştı
Bahreyn ve Tunus'ta Kovid-19 vakaları arttı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Türk Yıldızları'ndan 23 Nisan ve TBMM'nin açılışının 100. yılına özel gösteri

THY'den 23 Nisan'ın 100. yılında özel 'TK1920' uçuşu

Sağlık çalışanlarının çocuklarına 23 Nisan'da 35 bin oyuncak dağıtılacak

Sağlık çalışanlarının çocuklarına 23 Nisan'da 35 bin oyuncak dağıtılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TBMM 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TBMM 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 23 Nisan mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 23 Nisan mesajı