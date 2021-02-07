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Türk ve Azerbaycan askerlerine Kış-2021 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında 'Statik Atlayış Eğitimi' verildi

MSB'nin Twitter hesabından, "Kartal olur süzülür gökte, aslan olur kükrer yerde, bir destandır dalga dalga gönüllerde." notuyla bir video paylaşıldı.

İsa Toprak   | 07.02.2021
Türk ve Azerbaycan askerlerine Kış-2021 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında 'Statik Atlayış Eğitimi' verildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline Kış-2021 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında "Statik Atlayış Eğitimi" verildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından, "Kartal olur süzülür gökte, aslan olur kükrer yerde, bir destandır dalga dalga gönüllerde." notuyla bir video paylaşıldı.

Paylaşılan videoda, Kış-2021 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında "Statik Atlayış Eğitimi" verilen Türk ve Azerbaycan askerlerinin eğitim sürecine ilişkin görüntülere yer verildi.

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