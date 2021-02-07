Türk ve Azerbaycan askerlerine Kış-2021 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında 'Statik Atlayış Eğitimi' verildi
MSB'nin Twitter hesabından, "Kartal olur süzülür gökte, aslan olur kükrer yerde, bir destandır dalga dalga gönüllerde." notuyla bir video paylaşıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline Kış-2021 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında "Statik Atlayış Eğitimi" verildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından, "Kartal olur süzülür gökte, aslan olur kükrer yerde, bir destandır dalga dalga gönüllerde." notuyla bir video paylaşıldı.
Kartal olur süzülür gökte, aslan olur kükrer yerde, bir destandır dalga dalga gönüllerde… 🇹🇷🇦🇿— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2021
Kış-2021 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline “Statik Atlayış Eğitimi” verildi. pic.twitter.com/8w9sBAxWDb
Paylaşılan videoda, Kış-2021 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında "Statik Atlayış Eğitimi" verilen Türk ve Azerbaycan askerlerinin eğitim sürecine ilişkin görüntülere yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.