Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümüne video kliple kutlama
Emniyet Genel Müdürlüğünün eğitim yuvası Polis Akademisi Başkanlığı, teşkilatın 175. kuruluş yıl dönümünü hazırladığı kliple kutladı.
Ankara
Akademi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, polis adaylarının Akademi'ye gelişi, aldıkları eğitimler ve mezuniyet törenlerinden görüntüler yer aldı.
Vatanımızın her yerinde canla başla çalışan Teşkilatımızın; Milletimize hizmet anlayışına sahip amir ve memurlarını yetiştirmeye devam ediyoruz. Nice 175. Yıllara 🇹🇷 @EmniyetGM— Polis Akademisi (@paedutr) April 7, 2020
#TürkPolisTeşkilatı175Yaşında pic.twitter.com/MRZnuReUAR
Paylaşımda, "Vatanımızın her yerinde canla başla çalışan Teşkilatımızın, milletimize hizmet anlayışına sahip amir ve memurlarını yetiştirmeye devam ediyoruz. Nice 175 yıllara." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.