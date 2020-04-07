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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümüne video kliple kutlama

Emniyet Genel Müdürlüğünün eğitim yuvası Polis Akademisi Başkanlığı, teşkilatın 175. kuruluş yıl dönümünü hazırladığı kliple kutladı.

Orhan Onur Gemici   | 07.04.2020
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümüne video kliple kutlama

Ankara

Akademi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, polis adaylarının Akademi'ye gelişi, aldıkları eğitimler ve mezuniyet törenlerinden görüntüler yer aldı.

Paylaşımda, "Vatanımızın her yerinde canla başla çalışan Teşkilatımızın, milletimize hizmet anlayışına sahip amir ve memurlarını yetiştirmeye devam ediyoruz. Nice 175 yıllara." ifadelerine yer verildi.

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