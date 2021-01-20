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Türk Konseyi, Azerbaycan'daki 'Kanlı Ocak' katliamının 31'nci yılı dolayısıyla anma mesajı paylaştı

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Azerbaycan'da keder ve gurur günü olarak anılan ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nın 31'nci yılı dolayısıyla anma mesaj yayımladı.

Zuhal Demirci   | 20.01.2021
Türk Konseyi, Azerbaycan'daki 'Kanlı Ocak' katliamının 31'nci yılı dolayısıyla anma mesajı paylaştı

Ankara

Türk Konseyinin Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Kara Ocak olarak bilinen 20 Ocak 1990 Bakü katliamı vesilesiyle, Türk Konseyi olarak, vatanları uğruna canlarını feda eden Azerbaycan'ın tüm kahraman evlatlarını saygıyla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Kanlı Ocak"

1990 yılının başlarında, Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepkilerini göstermek isteyen binlerce Azerbaycanlı, Bakü'nün Azadlık Meydanı'na akın etmiş ve uzun süreli mitinglere başlamıştı.

Mitingleri dağıtmak amacıyla 20 Ocak'ta Bakü'nün çeşitli bölgelerine giren 26 bin kişilik Sovyet ordusu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 147 sivili katletmiş, yüzlerce kişiyi yaralamıştı.

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