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Türk Kızılay gönüllüleri dükkan dükkan gezip maske ve dezenfektan dağıttı

Türk Kızılay Kastamonu Şubesince, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Özgür Alantor   | 02.05.2020
Türk Kızılay gönüllüleri dükkan dükkan gezip maske ve dezenfektan dağıttı

Kastamonu

Kastamonu Şubesi Yönetim kurulu Üyeleri ve Kadın Kolları üyeleri, Nasrullah Meydanı'nda açtıkları stantta vatandaşlara el dezenfektanı ve maske dağıttı. 

Kadın Kolları üyeleri, daha sonra bölge esnafın dükkanlarını ziyaret ederek, maske ve dezenfektan verdi.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu süreçte vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Genel merkezden gönderilen 1000 maske ile 200 dezenfektanı dağıttıklarını anlatan Güzel, şunları kaydetti:

"Bu süreçte insanların dikkatli olması gerekiyor. Kovid-19 kişiden kişiye bulaşan bir hastalık. Bu nedenle insanlarımızın hijyene, kişisel bakıma ve el temizliğine çok dikkat etmesi gerekiyor. Gönderilen jel şeklindeki dezenfektanların koruyucu özelliği bulunmakta. Bu hastalık nefes yoluyla da bulaştığı için insanlarımızın maske konusunda hassas olması gerekiyor. Bu nedenle farkındalık oluşturup katkı sağlamak için çalışma yaptık."


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