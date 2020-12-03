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Türk-İş Genel Başkanı Atalay: İşveren ve hükümetin 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, '(Asgari ücret) İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz." dedi.

Özcan Yıldırım   | 03.12.2020
Türk-İş Genel Başkanı Atalay: İşveren ve hükümetin 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz Fotoğraf: Halil Sağırkaya / AA

Ankara

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, '(Asgari ücret) İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz." dedi.

Atalay, "Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar." diye onuştu.

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