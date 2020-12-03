Türk-İş Genel Başkanı Atalay: İşveren ve hükümetin 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz
Türk-İş Genel Başkanı Atalay, '(Asgari ücret) İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz." dedi.
Ankara
Türk-İş Genel Başkanı Atalay, '(Asgari ücret) İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz." dedi.
Atalay, "Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar." diye onuştu.